Kristen Welker demande à Psaki un briefing par Biden Doc Cuz Age

NBC News’ Kristen Welker a conclu une série de questions pointues en demandant à l’attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki pour un briefing avec le président chez Joe Biden médecin personnel en raison de l’âge de Biden.

Le président a eu son examen physique annuel le vendredi et a également subi une coloscopie de routine qui a nécessité un bref passage à la barre de l’ancien président par intérim Kamala Harris, qui ont tous deux été annoncés ce matin-là.

Lors du briefing de Psaki vendredi, Welker a parsemé l’attaché de presse de questions sur l’examen, qui ont trouvé Biden en excellente santé.

« Pouvez-vous expliquer le timing du physique aujourd’hui ? Qu’y avait-il derrière ? Le fait que le président ait 79 ans demain a-t-il quelque chose à voir avec le timing ? Voulait-il avoir ça avant son anniversaire ? Welker a demandé.

Psaki a donné une réponse générale sur la programmation de l’examen physique qui n’a pas tout à fait fonctionné pour Welker, qui a insisté à plusieurs reprises pour demander s’il y avait eu « une décision de dernière minute à la décision de se présenter aujourd’hui », à laquelle Psaki a répondu à plusieurs reprises. avec confusion.

« Je ne suis pas sûr de comprendre votre question », a demandé Psaki à plusieurs reprises, et au quatrième essai, a demandé « Quelle est la racine de votre question, juste pour m’assurer que j’y réponds? »

« Quand était-ce prévu ? Quand a-t-il programmé le physique pour la première fois ? Nous – juste parce qu’il a eu une journée si bien remplie hier », a déclaré Welker, et a ajouté « Et il a eu une coloscopie aujourd’hui. Beaucoup de gens qui savent – »

« Le chapeau est dans la nature d’être président. Et comme vous — et comme je le ferais remarquer, dans le rapport de la piscine — et c’est peut-être pourquoi vous le demandez — les réunions d’hier n’ont pris fin qu’après 20 heures hier soir. De toute évidence, le président a suivi de près le vote hier soir, comme nous tous – peut-être pas pendant la totalité des missives de huit heures et demie, mais il a également suivi de près la nuit dernière.

Welker a poursuivi en demandant : « Y a-t-il une discussion sur le fait qu’un médecin nous briefe, étant donné qu’il est le commandant en chef le plus âgé en exercice ?

«Nous publierons un résumé complet – un résumé écrit – qui contiendra des détails du médecin et d’autres experts qui ont été consultés – des experts médicaux qui ont été consultés – que vous recevrez plus tard dans la journée. C’est donc, je pense, notre intention », a déclaré Psaki.

Ce rapport a été publié quelques heures plus tard.

Regardez ci-dessus via C-Span.

