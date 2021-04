Kristen Wiig et Annie Mumolo s’attaqueront au film Evil Stepsisters de Cendrillon pour Disney ⋆ .

]]>]]>

Kristen Wiig et Annie Mumolo déménagent de Del Mar et se dirigent vers le château de Cendrillon pour Disney. Deadline rapporte en exclusivité que le duo d’écrivains de comédie est sur le point de faire équipe pour un film d’action en direct tournant autour des Evil Stepsisters.

Suite au succès critique de Barb et Star vont visiter Del Mar les honchos à la tête de Disney ont donné au duo nominé aux Oscars la chance de développer un film basé sur Drisella et Anastasia. On ne sait pas encore si Wiig ou Mumolo joueront dans le film, car il est très tôt dans les étapes de développement, mais l’histoire indique qu’ils seront à la recherche de jeunes actrices pour remplir les rôles.

Le film sans titre est une comédie musicale de conte de fées qui réinvente le Cendrillon classique du point de vue de ses infâmes demi-sœurs maléfiques. Couvrant leur petite enfance par le mariage de leur demi-soeur universellement aimée et au-delà, nous suivons Anastasia et Drizella Tremaine alors qu’elles luttent pour faire respecter l’héritage de leur famille.

Disney doit aimer ce qu’ils voient du prochain Emma Stone 101 Dalmatiens retombées Cruella, ou le Luke Evans et Josh Gad Disney + La belle et la Bête prequel Gaston et LeFou, et ils poursuivent donc plus de ces sorties en direct pour certains des personnages secondaires ou des méchants des films d’animation.

Est-ce que les personnages de Drisella et Anastasia que vous aimeriez voir reçoivent le traitement en direct, et êtes-vous juste excité que ce soit Wiig et Mumolo qui leur donnent vie? Faites-nous savoir en vous rendant sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

]]>]]>

Lien source