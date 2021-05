Kristi Noem a terminé en attendant l’administration de Biden. à OK le mont de cette année. Spectacle de feux d’artifice Rushmore – RedState ⋆ 10z viral

Le feu d’artifice de la fête de l’indépendance de l’année dernière au mont Rushmore a été un grand succès, avec 7500 participants pour regarder le spectacle patriotique, ainsi que pour voir le gouverneur Kristi Noem et le président Trump parler pendant l’événement. Et contrairement aux prédictions de divers opposants hypocrites dans les médias et à gauche, les festivités ne se sont pas révélées être un événement de super-épandage de coronavirus.

Mais cette année peut être une autre histoire. Noem se bat avec l’administration Biden depuis plusieurs semaines maintenant dans le but d’obtenir que le service des parcs nationaux approuve les permis pour l’événement, et ces efforts se sont intensifiés après que le NPS a officiellement rejeté sa demande de permis le mois dernier au motif que de possibles incendies de forêt pourraient se produisent en conséquence, parce que certaines tribus amérindiennes de l’État se seraient opposées à l’affichage, et en raison de problèmes de COVID.

Parce que l’administration Biden n’a pas répondu à son appel de la décision du NPS, Noem a officiellement intenté une action en justice aujourd’hui devant un tribunal fédéral afin de faire rectifier l’affaire dès que possible:

«Le mont Rushmore est le meilleur endroit pour célébrer l’anniversaire de l’Amérique et tout ce qui rend notre pays spécial», a écrit Noem. «Après nous avoir dit qu’ils« feraient le tour », l’administration Biden n’a pas répondu à notre demande de respecter le protocole d’accord entre l’État du Dakota du Sud et le service des parcs nationaux pour organiser une célébration nationale sûre et responsable et un spectacle de feux d’artifice.» Noem a déclaré que l’administration Biden s’était «écartée du précédent de longue date et est revenue sur cet accord sans aucune explication significative». «Nous demandons au tribunal d’interdire le refus du ministère de l’Intérieur (DOI) du permis de feux d’artifice et de lui ordonner de délivrer un permis pour l’événement dans les plus brefs délais», a-t-elle ajouté.

Quant au protocole d’accord de 2019 que Noem a mentionné dans son procès, il permettait aux feux d’artifice de revenir au mont Rushmore en 2020 après une absence de 10 ans, à condition qu’ils aient été conduits «de manière sûre et responsable». Les listes de contrôle devaient également être respectées pour garantir la mise en place de mesures de sécurité.

Noem est apparu dans l’émission de Neil Cavuto plus tôt dans la journée et a parlé du procès. Au cours de l’interview, elle a déclaré que son équipe avait consulté diverses tribus du Dakota du Sud et que l’État avait «satisfait à toutes les listes de contrôle environnementales» et avait «accepté les listes de contrôle go / no go». Elle a décrit le refus de l’administration Biden des permis comme «un déni très partisan et politique de notre droit d’accueillir ce feu d’artifice».

Regarder:

Si ce que Noem dit est vrai à propos des listes de contrôle environnementales respectées et que les tribus locales sont (vraisemblablement) d’accord pour qu’elles poursuivent, cela signifierait que la seule raison qui reste à l’administration Biden pour accrocher son chapeau serait la peur d’un COVID potentiel. épidémie.

Mais je pense que Noem a un cas pour amener les tribunaux à annuler Biden sur cela, ne serait-ce que pour des raisons autres que celles du premier amendement. Les gens vont à ces expositions pour exprimer leur amour et leur soutien à leur pays. Si des exceptions aux restrictions COVID peuvent être faites pour les manifestants de Black Lives Matter à Washington, DC, pour des raisons du premier amendement, elles devraient également être faites dans ce cas. En outre, le risque d’attraper le COVID à l’extérieur est beaucoup plus faible que lors de rassemblements de masse à l’intérieur.

Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce cas. Restez à l’écoute.

