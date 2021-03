Kristi Noem et le projet de loi sur les sports féminins du Dakota du Sud: les actions expliquées

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, prend la parole lors de la Convention nationale républicaine à Washington, DC, le 26 août 2020 (RNC via .)

J’ai renvoyé le projet de loi sur le sport féminin à l’Assemblée législative parce que nous devons adopter un projet de loi qui peut l’emporter en cour.

Les dirigeants prennent des décisions tous les jours. Et ces décisions envoient un signal au monde: cette direction dirige-t-elle ou suit-elle? Je me suis fait un devoir tout au long de ma carrière de prendre des décisions intelligentes basées sur des faits, de ne pas suivre sans réfléchir les pulsions des voix les plus fortes.

L’année dernière, au début de la pandémie de COVID-19, mon secrétaire à la Santé m’a demandé: «Gouverneur, voulez-vous prendre des décisions qui vous font du bien ou voulez-vous faire le bien?»

Cette question m’est restée gravée dans presque toutes les décisions que j’ai prises depuis, y compris mon approche de la protection de l’équité dans le sport féminin.

Seules les filles devraient pratiquer des sports féminins. Ce fait devrait être évident pour tout le monde, et la majorité de pratiquement tous les électeurs votants sont d’accord avec une législation visant à protéger le sport féminin.

Cette question m’est très personnelle. J’ai été étudiant-athlète. Heureusement, je n’ai jamais été une fille de 15 ans obligée de prendre une douche à côté d’un garçon de 17 ans. Mes filles ont toutes deux pratiqué des sports collégiaux. Heureusement, ils n’ont jamais été soumis à cela non plus. Ma fille aînée, Kassidy, est enceinte d’une petite fille en ce moment. Je veux m’assurer que ma petite-fille a les mêmes opportunités que moi et que mes filles ont eues.

C’est pourquoi nous devons faire les choses correctement. Depuis novembre, mon équipe et moi avons travaillé pour trouver la meilleure façon de défendre efficacement le sport féminin – pas seulement pour se sentir bien, mais pour faire du bien. Nous devons pouvoir gagner devant les tribunaux.

C’est pour cette raison que j’ai demandé à la législature de l’État du Dakota du Sud de réviser le HB 1217. Tel qu’adopté, ce projet de loi était le rêve d’un avocat de première instance. Cela aurait été immédiatement interdit si je l’avais signé dans la loi, ce qui signifie qu’aucune fille du Dakota du Sud n’aurait été protégée.

Malheureusement, la législature de l’État n’a pas accepté mes propositions de révision de la législation. J’ai donc signé deux décrets: l’un pour protéger l’équité dans l’athlétisme de la maternelle à la 12e année et l’autre pour le faire dans l’athlétisme universitaire.

Les conservateurs ne devraient pas douter de ma volonté de se battre dans ce dossier. J’étais auparavant contre le gouvernement fédéral lorsque l’USDA a tenté de forcer les filles à rivaliser avec les garçons dans le rodéo 4-H. Je n’avais pas d’autres dirigeants à mes côtés dans ce combat, mais nous l’avons quand même gagné.

J’ai également défendu la liberté tout en protégeant la santé des Dakotans du Sud face à la pandémie de COVID-19. J’étais le seul gouverneur à ne pas fermer une seule église ou entreprise dans mon état. Je n’ai jamais choisi les gagnants et les perdants en définissant ce qu’est une «entreprise essentielle». Je n’ai pas mandaté les masques. Nous avons renvoyé nos enfants à l’école à l’automne. Et par conséquent, le Dakota du Sud a la croissance économique la plus rapide et le taux de chômage le plus bas de tous les États.

J’ai signé de nombreuses priorités conservatrices importantes dans la loi, y compris le report constitutionnel, une interdiction de l’avortement trisomique, des protections pour les bébés nés vivants après un avortement raté, des réformes radicales de l’école-maison et une législation solidaire. Je suis toujours prêt à me battre pour ce qui est juste, mais nous devons mener ces batailles de manière intelligente. Nous devons être stratégiques pour pouvoir gagner.

Ce combat est trop important pour être perdu. C’est pourquoi je demande à l’Assemblée législative de revenir en session extraordinaire à la fin mai ou au début juin – pour adopter une meilleure version de HB 1217 qui corrige les erreurs de rédaction et se tiendra debout devant le tribunal. Nous devons entreprendre ce combat; nous devons simplement être stratégiques dans la façon dont nous procédons.

En attendant, je continuerai mes efforts pour bâtir une coalition d’athlètes, de gouverneurs, de procureurs généraux et d’autres dirigeants pour affronter la NCAA. Vous pouvez vous joindre à nos efforts sur DefendTitleIXnow.com. Une fois que notre coalition est suffisamment grande, il n’y a aucun moyen que la NCAA puisse nous punir tous. Et puis, nous pouvons inverser la pression économique sur eux.

L’essentiel est que nous avons besoin de succès, pas d’échec. Nous devons réellement gagner. Un trophée de participation ne va pas le couper. J’ai hâte que la législature du Dakota du Sud adopte un projet de loi qui l’emportera devant les tribunaux. Jusqu’à ce jour, mes ordres exécutifs travailleront pour protéger les filles dans l’état du Dakota du Sud, à la fois au niveau de la maternelle à la 12e année et au niveau collégial. Nos filles ne méritent rien de moins.

