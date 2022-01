Kristi Noem frappe Biden sur la hausse des prix de la viande avec une « attaque contre le capitalisme »

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, R-SD, a rejoint « Hannity » mardi soir pour critiquer l’échec de Joe Biden à s’adresser à la nation alors que l’inflation record fait monter en flèche le prix de la viande à travers le pays.

L’ADMIN DE BIDEN SOULEVÉ PAR LES CRISES EN AFGHANISTAN, À LA FRONTIÈRE, À L’INFLATION, À LA COVID – MAIS LA TÊTE DEVIENT ENCORE ROULER

GOV. KRISTI NOEM, R-SD : Il est prêt à aller là-bas et à dépenser plus d’argent et à poursuivre d’autres idées et pas seulement à faire le travail de base du gouvernement, et c’est pour s’assurer que vous appliquez correctement les lois, vous vous assurez que les gens suivent les règles, et son ministère de la Justice dispose de tous les outils pour s’assurer que les gens ne sont pas attaqués dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. Et écoutez, ce qui m’inquiète, c’est que vous avez vu Joe Biden attaquer le capitalisme. Vous l’avez vu attaquer les marchés libres. Il attaque l’Amérique et ce qui a rendu ce pays si spécial, et il commence à le faire sur une question où il a un peu de crédibilité que c’est un problème. Le problème, c’est qu’il n’est tout simplement pas disposé à le réparer de la manière qui devrait l’être.

