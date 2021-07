Kristi Noem prend des photos de Ron DeSantis lors du discours de CPAC Dallas – RedState ⋆ .

Des erreurs ont été commises.

C’est mon point de vue en écoutant le discours de Kristi Noem sur CPAC Dallas dans lequel elle pensait que ce serait une bonne idée de prendre des photos de Ron DeSantis sur la politique COVID. Le gouverneur du Dakota du Sud et probablement un espoir de 2024 a frappé DeSantis pour la fermeture des plages, tout en insinuant qu’il ment quand il dit que la Floride n’a pas fermé ses portes.

Voici le texte des remarques avant d’expliquer pourquoi c’est une grosse erreur de la part de Noem.

Alerte 2024 La gouverneure SD Kristi Noem à CPAC avec des coups de feu discrets sur DeSantis « Parlons de la réécriture de l’histoire. Nous avons des gouverneurs républicains à travers ce pays qui prétendent qu’ils n’ont pas fermé leurs États, qu’ils n’ont pas fermé leurs plages…. » pic.twitter.com/xMmsjasPay – Meg Cunningham (@Meg_Cunn) 11 juillet 2021

Parlons du fond ici, car je pense que c’est à la fois trompeur et pas nécessairement faux en même temps. Oui, la Floride a fermé certaines plages dans les hotspots COVID pendant une très courte période. Pourtant, ce n’est pas la même chose qu’un verrouillage complet et prolongé, et je pense qu’il est un peu fallacieux de le suggérer. De plus, il y a une différence entre faire quelque chose en avril 2020 et le faire en avril 2021. DeSantis prenait évidemment des décisions à la volée, avec les données au fur et à mesure qu’elles arrivaient. Il y a eu une période où personne n’avait vraiment la moindre idée de ce que COVID serait. Il est difficile de reprocher à un gouverneur d’avoir fait quelque chose d’aussi minuscule que de fermer certaines plages pendant quelques semaines dans les premiers jours de la réponse.

Bref, Noem n’a pas tort de dire que son état est resté moins confiné que même la Floride. Pourtant, il est impossible de nier que la gestion globale de COVID par DeSantis a été excellente.

Alors, pourquoi est-ce que je pense que prendre ces photos est une erreur – même si elle peut avoir un semblant de raison ? Parce qu’elle frappe bien trop tôt. Elle invite également à critiquer son propre bilan sur COVID, et cela pourrait être un problème beaucoup plus important pour elle lors d’une élection générale.

DeSantis rivalise avec Donald Trump dans certains sondages primaires de 2024. Noem craque à peine 1-3%. C’est juste beaucoup, beaucoup trop tôt pour se balancer contre l’héritier présomptif, ce que DeSantis est sans aucun doute pour la plupart des électeurs républicains. Même si elle a décroché quelques coups de poing, les effets de ceux-ci ne l’aideront pas dans trois ans. C’est le genre de chose que vous économisez pour une étape de débat primaire du GOP à la fin de 2023, lorsqu’on lui pose spécifiquement des questions sur COVID. Vous ne commencez pas à vous faire des ennemis des meilleurs personnages du GOP en 2021 lorsque vous avez déjà eu vos propres controverses qui entravent votre attrait.

L’autre problème est que le taux de mortalité COVID du Dakota du Sud est beaucoup plus élevé que celui de la Floride, se classant au 10e rang. En disant qu’elle a pris la «bonne» décision en n’ayant aucune atténuation dès le début, Noem s’ouvre à la contre-attaque selon laquelle sa décision n’était pas du tout la bonne.

Noem ferait beaucoup mieux pour éviter les insultes en ce moment et faire simplement ce que les conservateurs demandent dans son pays d’origine. Il sera temps de faire des contrastes dans quelques années, et je dis tout cela en tant que personne qui n’a pas radié Noem pour sa réticence à s’attaquer à la question du sport transgenre. Je pense que c’est une bonne chose pour elle d’être dans le combat, et j’aime son bilan global, mais elle doit être politiquement plus intelligente que cela.