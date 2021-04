Kristi Noem se défend dans un nouvel éditorial, mais je ne pense pas que cela ait aidé les choses – RedState ⋆ .

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, s’est retrouvée embourbée dans une controverse impliquant l’une des principales batailles culturelles en cours en ce moment. Elle a opposé son veto à un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de concurrencer et de dominer les femmes dans le sport. Le fait que nous ayons même besoin que les États adoptent ces lois ne dit rien de bon sur le poids intellectuel de notre société, mais je m’éloigne du sujet.

Noem avait ses raisons de démarrer le projet de loi, et l’un des rédacteurs de RedState a couvert les ramifications juridiques en détail. Bien sûr, les problèmes de technicité et de messagerie sont deux choses différentes. Vous pouvez sans doute avoir raison sur le fond et toujours être déconcerté si vous ne pouvez pas articuler correctement votre position ou faire des erreurs dans la façon dont vous vous expliquez.

Dans une tentative de faciliter les choses, Noem a récemment écrit un éditorial pour National Review offrant sa défense. Pour être honnête, cependant, je ne pense pas que cela ait vraiment aidé les choses.

C’est pourquoi nous devons faire les choses correctement. Depuis novembre, mon équipe et moi avons travaillé pour trouver la meilleure façon de défendre efficacement le sport féminin – pas seulement pour se sentir bien, mais pour faire du bien. Nous devons pouvoir gagner devant les tribunaux. C’est pour cette raison que j’ai demandé à la législature de l’État du Dakota du Sud de réviser le HB 1217. Tel qu’adopté, ce projet de loi était le rêve d’un avocat de première instance. Cela aurait été immédiatement interdit si je l’avais signé dans la loi, ce qui signifie qu’aucune fille du Dakota du Sud n’aurait été protégée.

C’est vraiment la seule mention de fond de HB 1217 dans son éditorial. Le reste, c’est qu’elle se vante d’autres choses qu’elle a faites. Et même si elle mérite le crédit pour ces choses, elles ont peu de pertinence dans toute discussion sur cette question.

Voici le problème, et quel a été le problème depuis le début pour le gouverneur du Dakota du Sud. Noem n’arrête pas de citer de graves problèmes juridiques qui l’ont forcée à opposer son veto au projet de loi, mais elle n’arrête pas d’énumérer ce qu’ils sont. Sans aucun doute, des articles tels que celui que j’ai lié ci-dessus à partir de RedState ont fait une solide défense de ses actions, mais elle a été un terrible messager à ce sujet. Par exemple, à un moment donné, elle affirmait que la NCAA se retirerait du Dakota du Sud si elle signait le projet de loi. Cela n’a jamais été une possibilité réaliste. La NCAA pourrait renoncer à organiser un tournoi là-bas, mais elle n’empêcherait jamais les femmes des universités de l’État de concourir.

Comment puis-je savoir? Parce que l’Arkansas a presque la même loi déjà en vigueur, et cela ne s’est pas produit. Comme l’écrit David Harsanyi, Noem a été son pire ennemi à ce sujet.

Cependant, aucune de ces réalisations n’explique son veto. Et le problème fondamental avec sa nouvelle pièce – en fait, tout son argument pour opposer son veto au projet de loi «L’équité des femmes dans le sport» – est qu’elle n’a pas encore exposé les prétendus obstacles juridiques qui l’empêcheraient de le signer. D’autres États, dont l’Arkansas, ont des lois très similaires. Noem n’admettra même pas qu’elle a opposé son veto au projet de loi. Même si nous admettons que des poursuites seraient en vue, et alors? Au pire, le Dakota du Sud serait de retour là où il a commencé après un débat très public sur une question que Noem affirme être d’une importance vitale pour elle. Au mieux, les protections du Titre IX sont restaurées. Il est difficile de lire la rationalisation peu sincère de Noem une semaine après avoir écrit sur quelqu’un comme Jack Phillips, qui a défendu tout un État pour protéger sa liberté religieuse même après que la plupart des gens lui aient dit qu’il perdrait.

Qui sont ces juristes avec qui elle s’est entretenue? Les nommer et leur permettre de parler pour eux-mêmes aiderait grandement le cas de Noem. Peut-être pourraient-ils exposer les défis spécifiques qu’ils s’attendent à devoir affronter. Mais elle ne l’a pas fait, et la perception est qu’elle a cédé aux menaces de la communauté des affaires, y compris de sociétés comme Amazon. Ce genre de chose est de la kryptonite pour les conservateurs.

Cela dit, je pense qu’il est complètement injuste de rejeter complètement Noem en tant que personnalité politique. Elle est toujours une grande gouverneure, et si la pureté de chaque question et décision était requise, Donald Trump n’aurait jamais été président. Un politicien qui sera d’accord avec vous sur chaque question n’est pas encore né. Quiconque cherche à détruire Noem devrait en tenir compte, prendre son souffle et se rendre compte qu’il y a encore de la place pour travailler ici. Peut-être que la législature et elle-même pourront résoudre ce problème? Il va falloir voir.

Pourtant, les erreurs directes de Noem sont préoccupantes, et les gens qui l’entourent et la conseillent ne font pas du très bon travail. Pour opposer leur veto à ce projet de loi, ils devaient avoir une défense bien meilleure prête à être déployée. Au lieu de cela, ils semblaient être pris au dépourvu. Peut-être que ce sera une dure leçon apprise et observée à l’avenir parce que j’aime vraiment, vraiment Noem en tant que future star de la fête.