Kristi Noem vante un nouveau projet de loi pour « garantir que les filles pratiquent le sport des filles, les garçons pratiquent le sport des garçons »

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem (R) proposera un nouveau projet de loi à la législature de l’État en janvier pour protéger les sports féminins qui résout les problèmes juridiques qui, selon elle, ont entaché un précédent projet de loi sur le problème auquel elle a opposé son veto plus tôt cette année.

Le projet de loi est conçu pour empêcher les filles transgenres, qui sont des garçons biologiques prenant des stéroïdes pour être plus féminines, de pratiquer des sports féminins en raison de l’avantage physique injuste qu’elles auraient sur les filles.

Noem a déclaré au podcast de John Solomon Reports dans l’épisode de vendredi que le premier projet de loi « autorisait les gens à poursuivre et à poursuivre les gens pour tout type de consommation de stéroïdes ou de drogue, mais les drogues n’étaient pas définies dans la loi », ce qui signifie qu’un enfant jouant sur un ballon de football Une équipe qui utilise un inhalateur pour l’asthme pourrait être considérée comme prenant un stéroïde.

« Par conséquent, tout enfant qui n’a pas fait partie de l’équipe de football cette année-là pourrait également poursuivre cet élève qui utilisait des inhalateurs, toute l’équipe et le district scolaire pour des dommages illimités et des dommages émotionnels », a déclaré Noem.

Le premier projet de loi imparfait liait la maternelle à la 12e année et les sports universitaires dans le même projet de loi, a expliqué Noem, ce qui était particulièrement gênant compte tenu de la vulnérabilité du projet de loi aux contestations judiciaires.

« Donc, en ayant le système K-12 lié au système collégial dans un projet de loi qui serait devant les tribunaux pendant qu’il était devant les tribunaux et décidé dans le système judiciaire, je ne pouvais pas protéger le sport des filles dans mes écoles publiques. » elle a dit.

Noem a expliqué que la raison pour laquelle elle a signé un décret lorsqu’elle a opposé son veto au projet de loi d’origine était qu’elle pouvait toujours protéger le sport des filles. Le nouveau projet de loi codifie son décret exécutif « de sorte qu’il sera là à long terme et qu’il garantira que les filles pratiquent des sports de filles, les garçons pratiquent des sports de garçons, et qu’il y ait une équité et des opportunités pour chaque petite fille dans Dakota du Sud qui veut grandir et rivaliser.

Lien source