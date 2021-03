Kristi Noem voit les perspectives de 2024 faiblir au milieu du retour de flamme sur le projet de loi sur les sports transgenres ⋆ .

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une superstar montante dont la réponse provocante au COVID-19 a fait d’elle l’une des premières candidates à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, fait face à des turbulences soudaines alors qu’elle retarde la signature d’un projet de loi controversé sur les sports transgenres adopté par la législature du Dakota du Sud.

Noem, parmi les quelques gouverneurs d’État qui ont refusé de verrouiller son État et / ou d’émettre un mandat de masque à l’échelle de l’État au cours de l’année écoulée, a reçu un grand retour des conservateurs suite à la décision de ne pas signer la législation, qui, selon elle, est motivée par un principe pragmatique. l’inquiétude quant aux retombées juridiques et politiques autodestructrices que le projet de loi pourrait engendrer.

Le problème est le projet de loi 1217 du Dakota du Sud, qui visait à tracer des lignes claires entre les ligues sportives masculines et féminines et à empêcher les athlètes transgenres. de choisir des équipes en fonction de leur propre sentiment d’identité interne. Les critiques ont fait valoir que les jeunes athlètes féminines en particulier seraient confrontées à des désavantages importants si elles étaient forcées de rivaliser contre des adversaires. qui s’identifient comme des femmes tout en conservant des avantages physiques masculins décisifs sur le plan de la concurrence.

Le projet de loi stipule que, dans les écoles publiques et l’enseignement supérieur de l’État, «une équipe ou un sport désigné comme étant une femme n’est disponible que pour les participantes qui sont des femmes, en fonction de leur sexe biologique».

La législation a été adoptée à la fois par la maison et le sénat du Dakota du Sud et envoyée à Noem pour qu’elle adhère à la loi. Noem, cependant, a refusé de le signer, affirmant dans un fil Twitter la semaine dernière que le projet de loi contenait «un langage vague et trop large [that] pourrait avoir des conséquences imprévues importantes. »

Le gouverneur a affirmé que le projet de loi créerait un «fardeau administratif irréalisable» pour certaines écoles et que son approche était «irréaliste dans le contexte de l’athlétisme collégial», étant donné l’autorité que les associations d’athlétisme collégiales ont sur les conférences au niveau des États.

Dans ses modifications proposées au projet de loi, Noem a demandé que, parmi d’autres changements, la section du projet de loi sur l’enseignement supérieur soit supprimée, ainsi qu’une disposition en vertu de laquelle les étudiants seraient tenus de jurer qu’ils ne prenaient pas de «médicaments améliorant la performance».

«Dans l’ensemble, ces clarifications de style et de forme protègent les sports féminins tout en montrant de l’empathie pour les jeunes qui luttent avec ce qu’ils considèrent comme leur identité de genre», a écrit Noem.

Blowback suit le veto du gouverneur

La décision de Noem a suscité un important refus de la part des médias et des commentateurs conservateurs, beaucoup affirmant qu’elle ne protégeait pas l’intégrité des sports féminins en réponse aux pressions des grandes entreprises.

À National Review, les éditeurs de cette publication ont écrit sur ce qu’ils ont appelé la «capitulation décevante» de Noem, la qualifiant de «cas classique d’un politicien motivé par des incitations financières immédiates (dans ce cas, éviter des poursuites coûteuses et des boycotts potentiels).»

Affirmant que les changements proposés par Noem étaient «une tentative de poursuivre une voie médiane qui n’existe tout simplement pas», ils ont écrit: «Ce n’est pas difficile. Soit les garçons devraient être autorisés à pratiquer les sports féminins, soit ils ne devraient pas le faire. »

Noem a également été durement harcelé par l’animateur conservateur de Fox News Tucker Carlson dans une interview plus tôt cette semaine dans laquelle il a rejeté les craintes de Noem selon lesquelles le projet de loi pourrait inviter des représailles majeures de la NCAA.

«Ce sont des milliers d’années de bon sens et de tradition», a déclaré Carlson. «Les filles jouent aux sports des filles, les garçons jouent aux sports des garçons. Pourquoi ne pas dire à la place: amenez-le, NCAA? »

Noem dans cette interview a qualifié le projet de loi original de «le rêve d’un avocat de première instance» qui créerait «de plus en plus de litiges et de réglementations impossibles à respecter pour les familles, les districts scolaires et les gens à l’avenir». Elle s’est engagée à continuer à travailler dans l’État pour «protéger le sport des filles de la maternelle à la 12e année» et «combattre la NCAA par le biais d’une coalition».

Bien qu’elle se positionne pour ce qui pourrait être un combat de longue haleine contre la pression pour l’intégration du sport transgenre, l’approche de Noem pour le faire a peut-être porté un coup dur à ses perspectives 2024. La question est devenue un point d’éclair majeur dans la guerre culturelle américaine, plusieurs États dirigés par les républicains ayant récemment adopté une législation pour affirmer les ligues sportives à ségrégation sexuelle et les principaux groupes de défense des LGBT affirmant que ces efforts sont le produit du sectarisme et de l’intolérance.

Lane Koch, la fondatrice de la société de stratégie Grassroots Girl, a déclaré que la décision de Noem indique qu’elle «pourrait avoir besoin de meilleurs consultants autour d’elle».

« Les candidats pensent souvent qu’ils ont besoin de se présenter plus modérés afin d’obtenir un appel de masse au niveau national », a déclaré Koch, « mais dans ce cas, c’est une erreur. L’étoile du gouverneur Noem a augmenté en 2020 alors qu’elle était la seule gouverneure du syndicat à permettre aux entreprises de rester ouvertes au milieu de la pandémie. La gouvernante Noem devrait se présenter à la présidence de la même manière qu’elle a dirigé l’État du Dakota du Sud – forte et fondée sur des principes.

Matt Butler, cofondateur de la société de conseil EZPolitix, a déclaré qu’il était « un peu prématuré » de spéculer sur les retombées de la controverse, en partie parce que « nous ne savons pas pour quoi Noem veut finalement se présenter ».

Pourtant, «peu importe ce qu’elle fait, ou quand, cela va arriver», a-t-il dit. «Si elle envisage une primaire républicaine, que ce soit pour le Sénat ou le président, alors elle devra faire face à cela.

«Et les électeurs républicains vont le regarder de deux manières. Une façon est qu’elle a fait la chose pragmatique – elle voulait garder les affaires de la convention, les événements sportifs [in South Dakota]. D’un autre côté, dans une primaire, d’autres républicains vont dire: «Elle a bouclé. Elle n’a pas de colonne vertébrale. Elle n’a pas défendu les principes. Elle a cédé quand quelqu’un l’a regardée bizarrement. »

Spence Rogers, consultant politique républicain pour Go Right Strategies, a fait valoir que la décision de Noem non seulement compromettait probablement ses chances en 2024, mais pourrait également tracer une ligne dans le sable pour d’autres espoirs républicains.

«Cela nuit absolument à ses chances», a déclaré Rogers, «et de plus, cela met la pression sur des prétendants potentiels comme Ron DeSantis qui ne se sont pas encore battus pour empêcher les hommes de jouer dans les équipes sportives féminines. Ce numéro sera un test décisif pour les conservateurs en 2024. »

Ce test pourrait venir assez tôt pour d’autres aspirants à la présidentielle républicaine. Un projet de loi similaire est actuellement en jeu à la Chambre des représentants de Floride. Le gouverneur de cet État, Ron DeSantis, a souvent été présenté comme candidat potentiel à la nomination du GOP 2024. DeSantis, comme Noem, a passé une grande partie de l’année dernière à contrer l’orthodoxie conventionnelle sur la pandémie.

Un projet de loi sur le sport transgenre est également en train d’être adopté par la législature du Texas. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a également été proposé comme candidat potentiel à l’investiture présidentielle de son parti en 2024.

Bien que de tels projets de loi puissent effectivement entraîner les types de contre-coupures juridiques que Noem prétend craindre, les lois dans l’ensemble bénéficient d’un large soutien dans tout le pays.

De nombreux sondages indiquent qu’une grande partie du public est en faveur de la stricte séparation des sports par sexe. Un sondage national réalisé par Rasmussen Reports plus tôt cette année a révélé que 54% des adultes américains aimeraient que les équipes sportives restent séparées par sexe.

Un récent sondage Morning Consult / Politico a révélé des chiffres similaires parmi les électeurs américains, le soutien des républicains grimpant en flèche à 74%.