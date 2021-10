Kristin Cavallari a eu des retrouvailles romantiques surprises avec Jay Cutler après le divorce

Kristin Cavallari était une invitée du podcast Off the Vine de l’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe avec Kaitlyn Bristowe et elle a fait un aveu surprenant. L’ancienne star de Laguna Beach a admis qu’elle et son ex-mari, l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler, s’étaient brièvement remis ensemble après leur séparation. « Le truc avec Jay et moi, c’est que nous n’allons pas divorcer à cause d’un amour perdu, ce qui a rendu la tâche vraiment difficile parce que nous étions fous l’un de l’autre », a admis la star de télé-réalité, rapporte TMZ.

« Je viens de décider que je ne voulais plus être dans une relation toxique et j’ai dû la rompre », a poursuivi Cavallari. « Mais, cela a rendu les choses difficiles et m’a fait m’asseoir ici et le remettre en question pendant quelques mois. » Cependant, leurs dates n’ont fait que montrer plus clairement qu’ils devraient se séparer pour de bon. « Je me suis dit : ‘Non, c’est faux' », a déclaré Cavallari. « Ce n’était tout simplement plus là. Ce n’est plus là pour moi. »

« Revenir en arrière et sortir avec lui un peu m’a fait réaffirmer: » Non, je sais que je prends la bonne décision « », a déclaré Cavallari. La star de Very Cavallari a expliqué que leur relation est actuellement une « montagne russe », admettant qu’elle « ne lui parlerait plus jamais » s’ils n’avaient pas d’enfants. Cavallari et Cutler partagent trois enfants : Camden, Saylor et Jaxon. « Je pense que lorsque nous traversons une rupture, comme tout à coup, nos esprits se tournent vers nous, et nous ne nous souvenons que des bons moments », a conclu Cavallari. « Et puis la réalité s’installe et vous vous dites : ‘Oh non. Non. Non. Il y a une raison pour laquelle je suis parti.' »

Cutler était récemment lié à l’actrice de One Tree Hill, Jana Kramer, mais une source proche a déclaré à E! News que Cutler n’était sorti qu’avec Kramer, récemment séparé de son mari Mike Caussin, « pour se mettre sous la peau de Kristin », mais son plan n’a pas exactement déclenché la réaction qu’il souhaitait. « Ça n’a pas marché, alors il a rompu. Ils sont sortis partout à Nashville et Kristin s’en fichait. C’est tout », a déclaré la source. Un initié proche de Cavallari a précédemment confirmé ses sentiments sur le couple, affirmant que la star de Very Cavallari « ne s’en soucie pas et n’est pas dérangée », mais a bloqué Kramer sur les réseaux sociaux, car elle « n’a pas de place pour cela dans sa vie. » Cavallari a déjà fréquenté le comédien Jeff Dye et est maintenant lié de manière romantique avec le chanteur country Chase Rice.