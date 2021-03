Kristin Cavallari aime la formule unique du shampooing sec Klorane

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Se laver les cheveux a toujours, toujours, toujours été un frein, et cela semble encore plus inutile en ce moment. Nous sommes censés passer tout ce temps à shampouiner, revitaliser, traiter, peigner, sécher et coiffer… juste pour nous asseoir à la maison? Non merci. Mais quand même, la sensation de cheveux gras et plats fait Nous grimacer!

C’est là que le shampooing sec entre en jeu – une arme secrète mais pas si secrète de quasiment tous ceux qui ont les cheveux assez longs pour en avoir besoin. Mais tant de shampooings secs ont leurs propres problèmes, y compris créer encore plus d’accumulation sur le cuir chevelu, avoir une odeur funky ou s’écailler tout au long de la journée. C’est pourquoi nous devons être pointilleux, et c’est pourquoi nous écoutons chaque mot de conseil Kristin Cavallari a à offrir!

Obtenez le shampooing sec Klorane au lait d’avoine à partir de seulement 10 $!

Cavallari s’est récemment entretenu avec Byrdie à propos de sa routine de beauté, et lorsqu’on lui a demandé comment cela avait changé depuis qu’elle est devenue maman, elle a expliqué sa routine «sans chichi» – elle n’a souvent que deux minutes pour se préparer le matin. Elle se lave simplement le visage, met du mascara, remplit ses sourcils et attrape son shampooing sec Klorane!

«J’utilise le shampooing sec Klorane entre les lavages pour rafraîchir mes cheveux et faire durer les vagues et le volume pendant quelques jours», Très Cavallari star a expliqué. «Je me lave généralement les cheveux tous les trois jours, pour que les enfants ne gênent pas du tout ma routine quotidienne.»

Ce qui rend ce shampooing sec unique, c’est sa formule en poudre à base de plantes, à base de lait d’avoine récolté biologiquement pour apaiser et protéger le cuir chevelu. Il est accompagné d’amidon de maïs et de riz pour nettoyer les cheveux, ainsi que de microsphères absorbantes et de silice pour débarrasser les mèches de la saleté, de l’huile et des odeurs, laissant les cheveux propres, volumineux et rafraîchis. Il peut également être utilisé pour ajouter de la texture lorsque vous vous coiffez!

Pour utiliser ce shampooing sec, secouez le flacon et tenez-le à 10 pouces de votre tête. Pressez légèrement les côtés de la bouteille pour disperser la poudre ultra-fine au niveau des racines et brossez après deux minutes. Les critiques disent qu’il se fond parfaitement sans résidu crayeux ou granuleux et qu’ils peuvent ensuite attendre des jours avant un autre lavage. Il est sans danger pour tous les types de cheveux, même ceux traités avec des produits chimiques ou de la couleur. Choisissez-en un aujourd’hui et découvrez pourquoi les acheteurs et les célébrités en raffolent!

