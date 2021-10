Kristin Cavallari dit qu’elle est à nouveau sortie avec Jay Cutler après le divorce, « C’est faux »

Lire du contenu vidéo

Kristin Cavallari dit sa relation amoureuse avec Jay Cutler n’a pas officiellement pris fin après avoir demandé le divorce – la star de télé-réalité dit que les deux sont en fait sortis ensemble après leur célèbre séparation, mais elle s’est vite rendu compte: « C’est faux. »

Cavallari a tout cassé sur Podcast One « Off the Vine avec Kaitlyn Bristowe« cette semaine … en disant peu de temps après elle choses terminées avec Jay en avril 2020, elle se demandait si c’était la bonne décision.

À tel point que Cavallari a admis qu’elle et le QB de la NFL avaient eu plusieurs rendez-vous pour envisager de raviver leur relation.

« Le truc avec Jay et moi, c’est que nous n’allons pas divorcer à cause d’un amour perdu, ce qui a rendu la tâche vraiment difficile parce que nous étions fous l’un de l’autre », a révélé Cavallari.

« J’ai juste décidé que je ne voulais plus être dans une relation toxique et j’ai dû la rompre. Mais cela a rendu les choses difficiles et m’a fait m’asseoir ici et m’interroger pendant quelques mois. »

Kristin dit que cela l’a amenée à sortir à nouveau avec Cutler … mais, apparemment, les sorties n’ont pas été si chaudes pour le couple.

« Je me suis dit : ‘Non, c’est faux' », a déclaré Cavallari. « Ce n’était tout simplement plus là. Ce n’est plus là pour moi. »

Elle a ajouté plus tard: « Revenir en arrière et sortir avec lui un peu m’a fait le réaffirmer comme, ‘Non, je sais que je prends la bonne décision.' »

Cavallari a laissé entendre sur le podcast que sa relation actuelle avec Jay n’est pas la meilleure pour le moment, l’appelant « des montagnes russes » … et expliquant que si les deux n’avaient pas d’enfants ensemble, elle « ne lui parlerait plus jamais . »

« Je pense que lorsque nous traversons une rupture, comme tout à coup nos esprits se tournent vers nous, et nous ne nous souvenons que des bons moments », a déclaré Cavallari … « Et, puis la réalité s’installe et vous vous dites: » Oh Non. Non. Il y a une raison pour laquelle je suis parti.' »

Kristin est liée à plusieurs personnes depuis la rupture de Cutler, notamment plus récemment star de la musique country Chasse au riz.

Cutler, quant à lui, a déclaré en août qu’il été en couple aussi … mais a trouvé le retour dans la scène « dur comme helje. »