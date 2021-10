Il semble que la romance entre Kristin Cavallari et Jay Cutler n’était pas tout à fait terminée lorsqu’ils ont mis fin à leur mariage en 2020.

La star de télé-réalité de 34 ans et Cutler, 38 ans, un quarterback à la retraite de la NFL, se sont mariés en 2013 avant d’annoncer leur séparation en avril 2020. Ils partagent trois enfants : Camden, 9 ans ; Jaxon, 7 ; et Saylor, 5.

Dans les mois qui ont suivi, Cavallari a été liée à quelques hommes, niant être sortie avec la star de « Southern Charm », Austen Kroll. Plus récemment, il a été rapporté qu’elle sortait avec la chanteuse country Chase Rice.

Début 2021, cependant, l’ancien joueur de « Laguna Beach » et ancien pro du football a déclenché des rumeurs de réconciliation lorsqu’ils ont posé ensemble pour une photo, partagée sur chacune de leurs pages de réseaux sociaux.

Kristin Cavallari a révélé qu’elle et son ex-mari Jay Cutler avaient eu quelques rendez-vous après leur séparation. (.)

« Le monde est plein d’utilisateurs », lisez leur légende partagée pour les messages supprimés depuis. « 10 ans. Je ne peux pas briser ça. »

Au cours de l’épisode de mardi du podcast « Off the Vine », Cavallari a réfléchi à son divorce « en montagnes russes » et a révélé qu’elle et Cutler étaient sortis ensemble après leur séparation.

« Jay et moi sommes allés à quelques rendez-vous, il y a des mois et des mois et des mois », a-t-elle déclaré, selon E! Nouvelles. « Mais nous l’avons fait. »

Cependant, elle a appris que le lien qu’elle partageait autrefois avec l’athlète « n’était plus là ».

Kristin Cavallari et Jay Cutler se sont mariés en 2013 et se sont séparés en 2020. (.)

« Le truc avec Jay et moi, c’est que nous n’allons pas divorcer à cause d’un amour perdu, ce qui a rendu la tâche vraiment difficile parce que nous étions fous l’un de l’autre », a-t-elle expliqué. « Et j’ai donc décidé que je ne voulais plus être dans une relation toxique et j’ai dû la rompre. Mais cela a rendu les choses difficiles et m’a fait m’asseoir ici et m’interroger pendant quelques mois. Mais ensuite, revenir en arrière et sortir ensemble lui m’a un peu fait réaffirmer, du genre ‘Non, je sais que je prends la bonne décision.' »

La star a déclaré qu’après avoir elle-même grandi avec des parents divorcés, elle ne voulait pas que ses enfants grandissent en pensant que sa relation avec Cutler était « bonne ».

« Parce que j’ai pu voir ma mère se remarier et avoir une bonne relation pour savoir ce que c’était. Je veux dire, je voulais que mes enfants me voient heureuse. Je viens de le faire », a déclaré la star. « Et ils sont mieux lotis. Et ils se sont très bien adaptés, non pas qu’il y ait jamais un âge parfait pour ça, mais ils étaient à un bon âge. Et donc, je suis heureux que cela se soit produit quand c’est arrivé. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle et Cutler étaient toujours amis, Cavallari a également décrit leur relation comme « des montagnes russes » et a déclaré que la coparentalité n’était pas facile.

Les stars de « Very Cavallari » Kristin Cavallari et Jay Cutler partagent trois enfants : Camden, 9 ans ; Jaxon, 7 ; et Saylor, 5 ans. (.)

« Voici ce que j’ai dit à mes amis : »Si je n’avais pas eu d’enfants avec Jay, je ne lui parlerais plus jamais. Mais maintenant, je dois beaucoup lui parler' », a-t-elle partagé.

Interrogée sur sa vie après le divorce, la star de télé-réalité a déclaré: « Je dois dire que ça a été une telle montagne russe, mais ça a été la plus brillante et la plus triste de toute l’expérience. »

Elle a décrit son choix de se séparer de son mari d’alors comme « probablement la meilleure décision que j’aie jamais prise », mais a noté qu’il y avait des « moments vraiment tristes » qui l’avaient amenée à remettre en question cette décision.