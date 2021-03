Kristin Cavallari et Jeff Dye se séparent après 5 mois

Dunzo! Kristin Cavallari et Jeff Dye ont mis fin à leur romance occasionnelle après cinq mois, selon une source Nous hebdomadaire.

Le duo, qui a été lié pour la première fois en octobre 2020 après avoir été aperçu en train de s’embrasser à Chicago, « n’a jamais été officiellement ensemble », a déclaré l’initié Nous. «Kristin fait son propre truc et se concentre sur la création de sa marque Uncommon James.»

Cavallari, 34 ans, et Dye, 38 ans, ont été photographiés ensemble pour la dernière fois en février, prenant un café ensemble à Los Angeles. En décembre, ils ont été vus en train de s’installer confortablement lors d’une escapade entre amis à Cabo San Lucas et en novembre, ils ont été surpris en train de s’embrasser dans un bar de Nashville.

Cela dit, ils n’ont jamais eu de relation officielle. «Elle traîne juste avec lui. Ils apprécient la compagnie de l’autre [and] s’amuser. C’est tout », a déclaré une source distincte Nous le mois dernier. «Ils apprennent vraiment à se connaître et à voir où vont les choses. … S’ils décident un jour de devenir officiel, les gens le sauront à coup sûr. »

La comédienne vit également à Los Angeles, tandis que la créatrice est située à Nashville avec ses enfants, Camden, 8 ans, Jaxon, 6 ans, et Saylor, 5 ans, qu’elle partage avec son ex-mari. Jay Cutler. Cutler, 37 ans, et Cavallari ont annoncé leur séparation en avril 2020 après 10 ans ensemble.

Le mercredi 17 mars, le Collines alun a partagé une photo Instagram d’elle-même regardant l’océan avec une légende révélatrice. « Liberté. Ça fait vraiment du bien », a-t-elle écrit.

Pendant ce temps, l’ancien Laguna beach star et Cutler restent en bons termes et ont créé une relation de coparentalité réussie au milieu de leur séparation. En janvier, les fans se sont demandé si un rapprochement était en cours après avoir tous deux publié une photo avec la légende: «Le monde est plein d’utilisateurs. 10 années. Je ne peux pas briser ça.

Cependant, un initié a dit Nous peu de temps après, la photo est devenue virale que les ex «sont restés amis» à travers tout cela. « Ils se soutiendront toujours, quoi qu’il arrive », a déclaré la source à l’époque. «Le coparenting va bien – ils font de leur mieux.»

Avec le reportage de Diana Cooper