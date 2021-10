Kristin Cavallari fait le point sur l’état de sa relation après les rapports de Chase Rice Romance

Kristin Cavallari a donné à ses fans une grande mise à jour de l’état de leur relation, à la suite d’informations selon lesquelles elle aurait eu une brève histoire d’amour avec la star de la musique country Chase Rice. Selon PEOPLE, l’ancienne de Laguna Beach s’est rendue sur Instagram ce week-end et a répondu à quelques questions de ses fans et followers. À un moment donné, quelqu’un lui a demandé si elle sortait actuellement, ce à quoi Cavallari a répondu: « Dans un sens général, oui, je l’ai été. Personne de sérieux, cependant – je me suis juste amusé. » Le fondateur d’Uncommon James a ensuite ajouté: « Je n’ai pas voulu de petit ami. Mais je ne sors actuellement avec personne. »

Enfin, Cavallari a expliqué: « Je promets que lorsque je serai avec quelqu’un dont il vaut la peine de parler, je serai le premier à publier une photo. » L’ancienne star de la télé-réalité a été liée pour la première fois à Rice en août. À l’époque, une source proche de la situation avait déclaré à PEOPLE qu’ils s’étaient simplement « amusés » ensemble. « Ils se voient depuis un peu plus d’un mois », a déclaré l’initié. « Ils ont été présentés par un ami commun. Elle a été vue pour la dernière fois à son concert. Ils s’amusent ensemble. » Puis, en septembre, le couple a été vu lors de ce qui était présumé être un rendez-vous au Losers Bar and Grill à Nashville, Tennesse. « Ils étaient très affectueux et s’embrassaient », a confié la source. « Il est encore tôt et ils ne sortent pas exclusivement ensemble, mais ils s’amusent et aiment faire connaissance. »

En avril, Cavallari et son ex-mari Jay Cutler ont annoncé qu’ils se séparaient après plus d’une décennie ensemble. Le couple s’est marié en 2013 et partage trois enfants ensemble : les fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et sa fille Saylor, 4 ans. Cavallari, 33 ans, a écrit en légende à côté d’une photo du couple. Elle a ajouté: « Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. »

« C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent », a poursuivi Cavallari. « Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. » Cutler a également partagé la même déclaration sur sa page. Après leur séparation, Cavallari est sorti avec le comédien Jeff Dye pendant quelques mois, Cutler aurait eu « un rendez-vous » avec la chanteuse country récemment divorcée Jana Kramer juste « pour se mettre dans la peau de Kristin ».