Kristin Cavallari portait un bouton alors nous en avons trouvé 1 juste comme ça

Quand nous étions plus jeunes, nous évitions les boutons comme notre vie en dépendait. Ils étaient très inconfortables et uniquement pour les événements en uniforme ou les personnes qui travaillent dans des bureaux étouffants. Maintenant, cependant, nous les considérons comme les incontournables de la mode qu’ils sont vraiment. Lorsque vous passez au crible tous les tissus féculents et les motifs peu flatteurs, vous trouverez des joyaux complets et totaux qui vous attendent!

Comme avec n’importe quel vêtement, un peu d’inspiration ne fait jamais de mal. Bien sûr, nous savons comment porter une chemise boutonnée en général, mais trouver le bon design et le bon style est la façon dont vous la laissez vraiment briller – et vous-même. C’est pourquoi nous nous tournons vers Kristin Cavallari pour des idées. La star de télé-réalité et auteur de livres de cuisine sait sérieusement comment faire basculer un bouton!

Cavallari a récemment publié une histoire Instagram dans laquelle elle portait un bouton rayé bleu et blanc, déboutonné en haut, ainsi que ses bijoux dorés superposés et ses cheveux attachés. Nous avons été instantanément convaincus du look… nous avions juste besoin de le réaliser pour nous-mêmes. Nous sommes allés sur Amazon, et après quelques recherches déterminées, nous avons trouvé un top extrêmement similaire – et il coûtait moins de 25 $!

Ce haut ROSKIKI est rêveur. Avec sa fermeture à bouton, il a un col en pointe et des rayures bleues et blanches pour correspondre au look de KC. Les rayures sont verticales partout, sauf sur les deux poches poitrine où elles changent de sens, ainsi que sur l’empiècement du dos. Ces commutateurs subtils rehaussent grandement cette pièce – et nous l’aurions adoré même sans eux!

Ce haut est fait d’un matériau doux et léger avec un joli drapé, et son ourlet est sur le côté le plus long pour que vous puissiez le porter ample avec des leggings, rentrer seulement la moitié du devant pour un look très chic ou tout ranger pour devenir plus élégant et plus professionnel. Oui, vous pouvez devenir professionnel sans l’amidon. Vous trouverez également des pattes de bouton sur les manches pour pouvoir les rouler et les menotter en toute simplicité!

Cette chemise est disponible en deux tons de bleu, l’un un bleu ciel plus doux et plus délavé tandis que l’autre est un bleu plus audacieux (avec un design légèrement différent). Vous trouverez également ce haut disponible en deux nuances de gris, un orange rosé et un autre orange dans une teinte plus Creamsicle. Délectable!

Pas ton style? Parcourez la boutique de ROSKIKI ici et achetez plus de chemisiers ici! N’oubliez pas de consulter toutes les offres quotidiennes d’Amazon pour d’autres découvertes intéressantes!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

