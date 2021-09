Kristin Chenoweth annonce un album de vacances, “Le bonheur, c’est… Noël !”

Le 22 octobre, l’actrice et chanteuse Tony et EMMY Award Kristin Chenoweth sortira sa première collection de musique de vacances en plus d’une décennie. Le bonheur, c’est… Noël ! met l’empreinte indubitable de Chenoweth sur une douzaine de chansons célébrant la période de l’année préférée de tous.

« L’inspiration pour cet album était légère. La lumière au bout du tunnel », dit Chenoweth. « Cela a été une période difficile pour tous. Avec la pochette et certaines des chansons, la lumière est un grand thème. Je voulais faire un album de Noël pour tout le monde.

Elle poursuit : « Je voulais des chansons sur l’album que les gens puissent apprécier, qui les fassent sourire. C’est un disque amusant, mais intime, tout comme Noël avec ma famille.

L’album démarre avec un mélange dynamique de « Happiness (is Christmas) » / « Christmas Time Is Here » (avec de nouvelles paroles de Landers et Charlie Midnight), un clin d’œil affectueux à la star de Chenoweth, gagnante de Tony dans le rôle de Sally Brown dans la production de Broadway en 1999 de You’re a Good Man, Charlie Brown.

Chenoweth s’est associée aux producteurs primés Jay Landers (Barbra Streisand, Bette Midler) et Fred Mollin (Jimmy Webb, Johnny Mathis) pour l’album, qui met en valeur avec brio sa polyvalence, sa virtuosité et son charisme remarquables. Le duo a recruté un groupe des musiciens les plus demandés de Nashville pour les sessions d’enregistrement, dont les guitaristes Bryan Sutton et Kerry Marx, le bassiste Larry Paxton, le batteur Tommy Harden, le pianiste et claviériste Pat Coil et la harpiste Kirsten Agresta Copely.

Précommander Le bonheur, c’est… Noël !

Le bonheur, c’est… Noël ! Liste des pistes :

Le bonheur (c’est Noël) / Le temps de Noël est arrivé

Pourquoi ne serait-ce pas Noël tous les jours ?

Joyeux Noël, ma chérie

(Tout le monde attend) L’homme au sac / Jingle Bell Rock

Les histoires que vous avez racontées

La petite route de Bethléem

Joyeux Noël Baby (Feat. Keb’ Mo’)

Berceuse de Noël

Nous sommes des lumières

Père Noël, j’ai un os à choisir avec toi !

Passez un joyeux petit Noël

Ma chère connaissance (une bonne année)