Kristin Chenoweth fiancée au musicien Josh Bryant

Kristin Chenoweth est fiancée ! Le petit ami de la star de Broadway, Josh Bryant, a posé la question mercredi soir lors d’une proposition romantique sur le toit de la Rainbow Room de New York, a rapporté PEOPLE vendredi, peu avant le Schmigadoon ! L’actrice a confirmé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux.

« Je suppose que tu es coincé avec moi maintenant, @JoshBguitar », a écrit Chenoweth à côté des photos de leurs fiançailles. « Je t’aime et je ne te laisserai jamais partir. Un million de fois oui !!! » Chenoweth arbore une superbe bague Halo à trois pierres Rahaminov Forevermark sur les photos et a déclaré à PEOPLE ses fiançailles: « J’ai été la mariée en fuite. Maintenant que je l’ai trouvé, je ne le laisserai pas partir. saluez-le à l’autel. » Bryant a ajouté : « Mon meilleur ami et âme sœur m’a dit ‘OUI’ ! Kristin est mon monde, mon tout, et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle ! »

Je suppose que tu es coincé avec moi maintenant, @JoshBguitar. Je t’aime et je ne te laisserai jamais partir. Un million de fois oui !!! 💍🤵‍♂️👰‍♀️💖 Merci aussi @voguemagazine et @people d’avoir annoncé la nouvelle !! pic.twitter.com/RhNI6dQg3H – Kristin Chenoweth (@KChenoeth) 29 octobre 2021

Chenoweth et Bryant sont liés depuis août 2018 après une première rencontre lors du mariage de la nièce de Chenoweth en 2016. Le groupe de Bryant, Backroad Anthem, se produisait lors du premier événement, mais le musicien et la star de Wicked se sont rencontrés lors d’un deuxième événement – ​​le mariage du neveu de Chenoweth à 2018. Les deux ont commencé à se fréquenter en août de la même année, et Bryant a même fait une apparition lors du segment de Chenoweth dans l’émission spéciale 2020 de Rosie O’Donnell pour soutenir The Actors Fund.

Bryant a fait bonne impression sur les téléspectateurs, et Andy Cohen a demandé à Chenoweth dans un épisode de Watch What Happens Live de mai 2020, « Quelle a été votre réaction quand tout le monde a paniqué à propos de votre petit ami chaud sur le livestream Rosie ? Et comment s’est passé la quarantaine pour ta vie sexuelle ? »

Chenoweth a ri : « Laissez-moi commencer par la dernière partie. Vous savez, une dame ne parle pas de ces choses-là, mais ça a été génial. Mais ça a été génial – ne soyez pas confus ! » Revenant à la première partie de la question, Chenoweth a plaisanté : « C’est merveilleux d’avoir des femmes – et des hommes – qui écrivent pour vouloir mon petit ami, mais vous ne pouvez pas l’avoir ! , » elle a dit.