Kristin Chenoweth parle d’Ariana Grande et de Cynthia Erivo dans le film « Wicked »

AVONDALE, Arizona — Kristin Chenoweth, l’actrice lauréate d’un Tony Award et d’un Emmy Award, n’est pas étrangère à NASCAR.

La native de l’Oklahoma a déclaré qu’elle avait l’habitude de regarder NASCAR avec son père et ses grands-parents tous les week-ends et a applaudi le regretté Dale Earnhardt Sr. Elle a déjà participé à des courses à Watkins Glen International et Sonoma Raceway, et dimanche à Phoenix Raceway, elle chantera le national hymne avant la course du championnat NASCAR Cup Series (15 h HE, NBC).

Et elle a plaisanté en disant que, selon son père, chanter l’hymne pour la course au titre de NASCAR signifie qu’elle a « réussi » et peut maintenant prendre sa retraite.

« Il n’y a rien de tel que d’être là », a déclaré Chenoweth à propos des courses NASCAR. « Tout comme dans une maison de Broadway, c’est le spectacle en direct. Et c’est ce qu’ils font. Ils font leur truc en direct, et il n’y a rien de tel.

Avant sa performance sur la piste du désert, For The Win a parlé avec Chenoweth, 53 ans, de la course, son émission Apple TV+ Schmigadoon ! et le casting récemment annoncé de l’adaptation cinématographique de Wicked.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Pensez-vous que vous pourriez conduire une voiture de course? Voudriez-vous?

J’ai toujours voulu. Mais voici le problème : je peux à peine voir par-dessus le volant de ma propre voiture, et je sais que les sièges sont très bas parce que j’ai fait Wally’s World. Et donc non, je ne peux pas, à moins qu’ils ne m’aient construit un siège spécial. Et je suis plus rapide que les gens ne le pensent.

Et vous pensez que Kyle Larson va remporter le championnat NASCAR ?

Je fais. Je pense juste que tu ne peux pas compter [Denny] Hamlin dehors cependant. C’est une superstar et une légende, vous ne pouvez donc pas le compter.

Quelle est la principale raison pour laquelle les gens vous reconnaissent dans la rue ?

Il peut s’agir de choses diverses et diverses. Je reçois beaucoup de West Wing. Je reçois beaucoup de Wicked. Je reçois beaucoup de Glee, Pushing Daisies. J’en reçois beaucoup, mon Dieu, RV. Le film RV, ça ne s’en va pas.

Récemment, je viens de faire une émission qui s’appelle Schmigadoon ! cela a été très bien reçu. Je suis toujours surpris quand les gens ne savent pas que je chante. Ils sont comme: «Vous étiez dans l’aile ouest, et da da da, et da da da. Vous ne chantez pas. Je suis comme, « Oui, je le fais. »

C’était ton rôle dans Schmigadoon ! particulièrement difficile par rapport aux autres joueurs auxquels vous avez joué ?

C’était un défi dans un sens. J’avais une chanson de 16 pages. Et le réalisateur — c’était mon cinquième projet avec Barry Sonnenfeld — a décidé de ne pas en faire une seule. J’ai donc fait tout le numéro, qui était une chanson de bagout, sans une seule coupure. Pas une seule coupe ? Puis-je le redire ? Pas une seule coupure.

Combien de temps dure une chanson quand tu dis 16 pages ?

Presque cinq minutes.

Ariana Grande et Cynthia Erivo ont récemment été choisies pour Wicked the movie. Que pensez-vous qu’ils apporteront aux rôles d’Elphaba et de Glinda ?

Évidemment, ils vont apporter leur voix forte. Mais ce que j’aime voir, c’est la diversité. Je vais en parler parce qu’il est très important que nous ayons deux filles – les deux sont méchantes et les deux sont bonnes. Et j’aime que nous ayons Cynthia, qui est une centrale électrique et jouera le rôle. Bien sûr, elle va le chanter comme l’affaire de personne, mais elle va vraiment nous y mettre.

Et je pense qu’Ariana, parce que je la connais depuis si longtemps, c’est Glinda qu’elle ne va pas jouer. Et elle peut chanter son visage. Donc au centre, c’est l’histoire d’amour, les deux femmes. Et je pense personnellement qu’ils ont bien compris.

Félicitations à deux femmes extraordinaires. Puisse-t-il changer votre vie pour le mieux pour toujours et à jamais, comme il l’a fait pour nous. Tant d’amour. https://t.co/2avPFA9OBk – Idina Menzel (@idinamenzel) 5 novembre 2021

Quand vous dites qu’Ariana est Glinda, qu’entendez-vous par là ?

Elle est drôle, les gens ne comprennent pas qu’elle est drôle. Nous avons fait The Voice ensemble. Ou, devrais-je dire, je l’ai rejointe en tant que mentor pour quatre ou six épisodes ou quelque chose du genre. Elle est si drôle. Je ne sais pas si les gens comprennent qu’Ariana Grande est drôle.

Et Glinda est un rôle très difficile parce qu’elle est celle qui a, si je peux me permettre, la plus grande croissance. Elle a le plus grand arc et Ariana a les atouts pour le faire. Et je ne parle même pas de chanter.

Je ne sais pas si j’ai déjà été aussi fier. Dès le premier jour où je t’ai rencontré, tu étais destiné à ce rôle. Félicitations @ArianaGrande ! La meilleure Glinda tu seras avec Cynthia à tes côtés Je t’aime !! 🧚‍♀️👑🪄 @WICKED_Musical #méchant pic.twitter.com/yUnboWPcVW – Kristin Chenoweth (@KChenoweth) 5 novembre 2021

Si vous pouviez jouer n’importe quel rôle musical de n’importe quelle époque, quel serait-il ?

Il y a trop de choses. J’adore Dolly Parton. Il me manque quelques trucs, mais j’adorerais la jouer. J’adore l’histoire de Tammy Faye Bakker. Ce sont deux femmes – l’une était dans les années 80, et Dolly est une légende classique.

Le Tony Award porte le nom d’Antoinette Perry, et je me suis toujours interrogé sur son histoire. C’est très intéressant, et j’ai pensé que ce serait cool. Mais je pourrais continuer encore et encore.

Questions-réponses avec Lauren Ridloff d’Eternals, ouvrant le rideau de ce camée épique de la scène de crédit

NASCAR à Phoenix : onze de départ pour la course du championnat NASCAR Cup Series

voir 39 images