Kristin Davis a presque joué Monica sur Friends

Pourrions-nous être plus secoués ?

Le 16 décembre, Kristin Davis a révélé dans The Late Late Show With James Corden qu’avant de jouer l’optimiste et pétillante Charlotte York dans Sex and the City, elle avait auditionné pour le rôle de Monica Geller, finalement joué par Courteney barreur, sur Amis.

« Je pense que j’étais l’une des 8 000 jeunes filles qui lisaient pour Monica », a expliqué Kristin dans l’interview. L’actrice a déclaré qu’elle et Courteney étaient des amies du cours de yoga et qu’elle a également découvert que son copain avait obtenu le rôle lors de l’achat d’une voiture.

Courteney a invité Kristin et d’autres copains de cours de yoga à acheter une Porsche car elle venait de filmer un pilote avec lequel elle « se sentait vraiment bien », a déclaré Kristin. Cela a fini par être la série emblématique que nous connaissons et aimons tous : Friends.

La seule façon de réagir à cette nouvelle ? Oh. ma. Dieu.