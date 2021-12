L’actrice de Sex and the City, Kristin Davis, a admis que les premières réactions aux apparitions du casting de And Just Like That l’avaient mise « en colère ». S’adressant au magazine Style du Sunday Times, la star de 56 ans a fustigé les trolls et les critiques qui ont fait des commentaires grossiers ou désobligeants sur la façon dont elle et les autres membres de la distribution Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon ressemblent maintenant. « Tout le monde veut commenter, pro ou non ou autre, sur nos cheveux et nos visages et notre ceci et notre cela », a déclaré Davis. « Le niveau d’intensité de celui-ci a été un choc. »

Davis a poursuivi en disant: « Je me sens en colère et je ne veux pas me sentir en colère tout le temps, alors je ne le regarde pas, je sais juste que c’est là. » Elle a ensuite proposé son point de vue sur ce qui, selon elle, est à l’origine des commentaires négatifs. « C’est le problème avec les médias sociaux, n’est-ce pas, c’est que vous ne savez pas ce que font ces gens », a déclaré Davis. « Tu ne sais rien d’eux. Ils te lancent juste des bombes. Ça me met en colère. » Malheureusement, cette discussion inutile sur son apparence n’est pas nouvelle pour Davis, car elle dit que cela s’est produit assez souvent pendant son séjour sur Sex and the City.

« Ils écrivaient des articles chaque semaine sur la façon dont j’étais » en forme de poire « , ce que je ne pensais pas être un compliment à l’époque », a-t-elle déclaré au média. « Cela me stresserait beaucoup parce que je ne pouvais pas l’éviter. J’ai l’impression que c’est comme ça maintenant aussi. » Davis a ensuite ajouté: « Mais je me sens aussi – je vais être direct – je me dis: » F—vous. F—vous, les gens, venez ici et faites-le mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, qu’est-ce que tu fais ? »

Et juste comme ça est une série de revival de Sex and the City qui suit Carrie (Parker), Miranda (Nixon) et Charlotte (Davis) alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de vie et d’amitié dans la cinquantaine. La série est produite par Michael Patrick King, le créateur Sex and the City, et elle ramène de nombreuses stars originales de la série, ainsi que de nouveaux membres de la distribution. Sarita Choudhury (Homeland), Nicole Ari Parker (Empire) et Karen Pittman (The Morning Show), entre autres, rejoignent le casting principal de retour. Mr. Big de Chris Noth est également revenu pour la nouvelle série, et il a été rapporté que Aidan de John Corbett apparaîtra également. Les deux premiers épisodes de And Just Like That sont désormais diffusés sur HBO Max.