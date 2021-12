Kristin Davis aux fans de la SATC : nous ne « manquerions jamais de respect à Samantha »

Dans une récente couverture de Vogue, Parker a parlé du « bavardage misogyne » auquel elle et ses co-stars ont été confrontées et qui « ne se produirait jamais. À propos de. A. Man ».

« ‘Cheveux gris cheveux gris cheveux gris. A-t-elle les cheveux gris ?' », a déclaré Parker à propos des commentaires. « Je suis assis avec Andy Cohen et il a une tête pleine de cheveux gris, et il est exquis. Pourquoi ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi vous dire les gens ! Surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a quelque chose à dire. « Elle a trop de rides, elle n’a pas assez de rides. » On a presque l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement d’accord avec l’endroit où nous sommes, comme s’ils appréciaient presque que nous soyons peinés par qui nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait, ou que vous fassiez quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux. Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet? Arrêter de vieillir ? Disparaître ? »

Davis a déclaré aujourd’hui qu’elle et ses camarades de casting « l’avaient vu venir ».

« Même si je dois dire que ça fait toujours mal parfois… Sarah et moi sommes actuellement dans un black-out médiatique. Cynthia est plus dure et elle ne l’est pas. Alors nous nous disons : ‘Tu nous le dis plus tard, d’accord ?' » a-t-elle dit. « Vous savez, nous avons eu des paparazzis avec nous toute la journée. Et nous n’arrêtions pas de penser : ‘Pourquoi n’y vont-ils pas ? Ils ont le coup.’ Et je pense, ne vous offensez pas, les gars ne sont pas en colère contre moi, mais ils attendaient un mauvais coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, genre, 12 heures de paparazzi pour un mauvais coup afin qu’ils puissent dire mauvais, c’est frustrant. »