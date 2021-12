Kristin Davis & Cynthia Nixon Talk Parenting IRL et sur AJLT

Les meilleures amies de Carrie Bradshaw, Miranda et Charlotte, étaient toujours prêtes à revenir à leurs racines Sex and the City.

En fait, comme Cynthia nixon révélé en exclusivité pendant E! News Daily Pop, son personnage – Miranda Hobbes, axée sur la carrière, cynique, loyale et hilarante – ne l’a « jamais quittée ».

« Elle vit en moi », a déclaré Nixon, ajoutant qu’il était « incroyable » de revoir Miranda dans And Just Like That …, le redémarrage SATC de HBO Max. « Tu sais, elle est si drôle et sardonique. Et elle est si courageuse. »

Nixon a également pu insuffler de l’air frais dans le personnage maintenant que deux décennies se sont écoulées depuis la première création de SATC, et elle est depuis devenue une militante, une femme politique et une mère.

« Je suis mère de trois enfants, c’est donc un territoire familier pour moi », a déclaré Nixon, faisant référence au fait que Miranda n’élève plus un bébé, mais une adolescente à part entière. « Je pense que non seulement pour Miranda mais aussi pour Charlotte, c’est ce moment où votre petit ange est maintenant une personne presque adulte à affronter qui pourrait avoir des idées très différentes sur elle-même que vous avez. »