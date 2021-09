Kristin Davis de la SATC rend un hommage émouvant à Willie Garson

Kristin Davis‘lien avec Willie Garson est allé plus loin que le petit écran.

L’ancien de Sex and the City, qui a joué avec Willie dans le rôle de Charlotte York pendant six saisons de la série à succès HBO, deux films et le prochain renouveau, And Just Like That …, a des décennies d’histoire avec le défunt acteur, qui a donné vie au personnage de Stanford Blatch tout au long de la franchise. Sa mort inattendue à 57 ans a envoyé des ondes de choc à travers l’industrie et tous ceux qui l’aimaient. Parmi ces collègues, amis et fans – on dirait qu’elle appartenait aux trois groupes – se trouvait Kristin, qui a rendu un hommage touchant à l’acteur dans un hommage Instagram le mercredi 7 septembre. 22.

Comme elle l’a rappelé, leur histoire commune a commencé en 1995 avec une autre émission de télévision populaire. “J’ai rencontré Willie pour la première fois en 1995 sur le tournage nocturne effrayant des X-files. Il m’a immédiatement fait rire”, se souvient-elle. “Je ne savais pas que nous aurions la joie de partager Sex and the City + And Just Like That ensemble. Willie est aimé de toute notre communauté. Il était plus intelligent et plus drôle que vous ne l’auriez jamais imaginé. Nous sommes privés de lui. “

Parmi ceux qui souffrent sa grande perte se trouve son fils de 20 ans, Nathan, que l’acteur a adopté en 2009. “Je veux vraiment rendre hommage à son engagement intrépide envers la paternité célibataire”, a écrit Davis. “Nous avons souvent parlé d’être des parents célibataires par adoption. Et rien ne lui a procuré plus de joie et de fierté que son fils Nathen. La force et la sagesse de Nathen au-delà de ses années sont évidentes dans son bel hommage à son père.”