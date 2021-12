Kristin Davis dit que ses commentaires sur son apparition dans « Et juste comme ça… » l’ont mise en colère

«Mais je me sens aussi – je vais être franc – je me sens comme, ‘F—vous. F— vous autres, venez ici et faites les choses mieux. Tu sais ce que je veux dire? Genre, qu’est-ce que tu fais ? »

L’actrice a souligné que les médias sociaux étaient la force motrice de telles critiques, expliquant: « C’est le problème avec les médias sociaux, n’est-ce pas, c’est que vous ne savez pas ce que font ces gens. Vous ne savez rien d’eux. Ils ne font que vous lancer des bombes. Ça m’énerve. »

Le mois dernier Sarah Jessica Parker a déclaré à Vogue que les commentaires critiques sur elle et ses co-stars étaient des « bavardages misogynes » qui n’arriveraient jamais aux hommes :

« C’est presque comme si les gens ne voulaient pas que nous soyons parfaitement d’accord avec l’endroit où nous sommes, comme s’ils appréciaient presque que nous soyons peinés par ce que nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait, ou que vous le fassiez. quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux », a déclaré Parker. « Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet? Arrêter de vieillir ? Disparaître? »

Au diable s’ils le font, au diable s’ils ne le font pas. Je comprends. Si je ne regarde pas And Just Like That…, je serai complètement déconnecté. Mais si je le fais, il y a de fortes chances que je finisse par m’arracher les yeux avec une cuillère à soupe. Soupir. Baisée sur tous les fronts !