Kristin Davis furieuse parce qu’ils critiquent l’apparence de tout le monde dans Just Like That. L’actrice a laissé échapper son agacement face à l’attention portée sur elle et ses co-stars dans Sex And The City et Just Like That.

L’actrice de 56 ans incarne Charlotte Yok-Goldenblatt dans la série, deux films et la série de reprise « Just Like That » de « Sex And The City » de HBO Max.

S’adressant au Sunday Times Style Magazine, Kristin a déclaré qu’elle était furieuse de toute l’attention négative qu’elle et ses camarades de casting Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) reçoivent en ligne.

« Tout le monde veut commenter, en bien ou en mal ou quoi que ce soit, sur nos cheveux et nos visages, ceci ou cela. Le niveau d’intensité de cela était choquant. « Je me sens bouleversé et je ne veux pas être bouleversé tout le temps, donc je ne le vois pas, je sais juste que c’est là. » « C’est ça le problème avec les réseaux sociaux, n’est-ce pas, c’est qu’on ne sait pas ce que font ces gens. Vous ne savez rien d’eux. Ils ne font que vous lancer des bombes. Cela m’énerve. »

Les commentaires de Kristin interviennent après que Sarah Jessica Parker, également âgée de 56 ans, ait qualifié de misogynes les conversations sur les apparitions des actrices.

Elle a dit à Vogue qu' »il y avait beaucoup de misogynie en réponse à eux qui n’arrive jamais avec les hommes. Cheveux gris Gris. A-t-elle les cheveux gris ?

«Je suis assis avec Andy Cohen et sa tête est pleine de cheveux gris, et il est exquis. Pourquoi ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi vous dire les gens. »

Sarah Jessica était très frustrée par les commentaires à son égard et son apparence, dit qu’elle sera toujours critiquée, irrespectueuse pour son apparence.

« J’ai presque l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement bien là où nous sommes maintenant, comme s’ils appréciaient presque que cela nous fasse mal tels que nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions ou non de vieillir naturellement et de ne pas nous considérer comme parfaits, ou si vous faites ou non quelque chose si vous vous sentez mieux. « « Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas d’option. Qu’est-ce que je vais en faire ? Arrêter de vieillir ? Disparaître? »

Eh bien, honnêtement, les revoir a été un choc… CHOC ! Le niveau d’intensité des charges était… LOL ! OK OK. Ils ont tous l’air plus vieux. Kristin a fait quelque chose à son visage et ça se voit, surtout quand elle pleure. La plus belle est Cynthia, imo.

Qui ne critique pas les hommes quand ils ont les cheveux gris..? C’est certain. Les hommes « ont l’air bien » – disent-ils. Les femmes sont plus demandées, pour paraître mieux, plus jeunes… elles ne devraient pas agir comme ça. C’est injuste parfois. Nous devons toujours être parfaits. M. Big, je l’ai vu vieux. Les années passent et ça se voit. Le problème, c’est qu’en essayant d’éviter le passage des années, les retouches sont faites et elles sont pires. Après avoir vu cela, je soutiens la décision de Kim Cattrall de ne pas revenir en tant que Samantha Jones. Il y a des personnages qu’il vaut mieux laisser de côté. Déjà ce qu’ils ont fait dans la série avec leur personnage ? MDR!

Alors, Kristin Davis furieuse parce qu’ils critiquent l’apparence de tout le monde sur Just Like That.

Alors, vous avez vu la série ? J’ai vu les chapitres et je suis resté WTF ? Ah bon? (Et que j’ai accidentellement vu le spoil sur twitter, geek Twitter !) WTF ? QUÉ ? Si vous voulez un article à ce sujet, laissez-le dans les commentaires. Bisous bisous