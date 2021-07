Kristin Smith voit une adoption plus rapide du Bitcoin dans le monde en développement

La PDG de la Blockchain Association, Kristin Smith, a déclaré à CNBC que le monde en développement pourrait voir une adoption plus rapide des paiements cryptographiques que le monde développé.

Elle a fait valoir que le monde développé a déjà mis en place des systèmes de paiement, il semble donc qu’ils ne soient pas pressés d’adopter des solutions de paiement cryptographiques.

Cependant, il a noté que pour les pays en développement, où un système de paiement plus rapide reste un problème, ils sont susceptibles d’adopter des solutions de paiement cryptographiques plus rapides.

Les qualités du Bitcoin le rendent attrayant pour les investisseurs

Les gens peuvent se tourner vers les paiements cryptographiques car la méthode semble plus sûre et plus rapide par rapport aux autres options dont ils disposent. En conséquence, il peut y avoir une adoption plus rapide de différents systèmes de paiement dans le monde en développement, où il y a un grand besoin de tels systèmes.

Smith a également noté que Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies sont attrayants pour les investisseurs en raison de leurs qualités sous-jacentes. Il a dit que même comparé à l’or, le Bitcoin est un investissement beaucoup plus facile car il peut être facilement déplacé. De plus, l’utilisateur peut avoir la garde de ses investissements Bitcoin s’il le souhaite. Avec toutes ces qualités, Bitcoin est devenu de plus en plus important pour les investisseurs, a ajouté Smith.

Il a déclaré qu’il existe un accès facile aux différentes plates-formes fintech aux États-Unis et dans d’autres régions développées. Cependant, une telle pléthore d’options n’est pas encore disponible dans le monde en développement. En conséquence, il existe une meilleure opportunité pour les paiements Bitcoin et crypto-monnaie dans ces régions.

Comme couverture contre l’inflation

Tout en parlant des crypto-monnaies comme d’une couverture contre l’inflation, Smith dit que de nombreuses crypto-monnaies peuvent servir à cette fin.

Il a dit que beaucoup d’entre eux ont un nombre limité d’accès cryptographiques, et que Bitcoin a 21 millions en circulation comme exemple parfait.

Le fait qu’il y ait un nombre limité d’approvisionnements pour ces crypto-monnaies en fait une couverture adéquate contre les monnaies fiduciaires qui n’ont pas de niveau d’approvisionnement fixe.

Le post Kristin Smith voit l’adoption plus rapide de Bitcoin dans le monde en développement est apparu en premier sur Invezz.