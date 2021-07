Kristin Urquiza blâme Fox, GOP pour la mort de son père par Covid ⋆ 10z viral

Kristin Urquiza, qui a récemment écrit une nécrologie pour son père publiée dans The Arizona Republic, a blâmé Fox News et les dirigeants républicains pour sa mort lors du New Day de vendredi.

“Il est difficile pour moi de rejeter la faute sur un individu avec autant de désinformation sur la santé qui circule”, a-t-elle déclaré à CNN. John Berman. “Des gens comme mon père, qui ont pris des décisions sur la façon de se comporter en fonction de ce qu’il voyait sur Fox News et de ce que disaient les dirigeants en qui il avait confiance, sont dans une position dans laquelle ils sont conduits vers un endroit où ils sont susceptibles de contracter le virus et de tomber très malade.

Urquiza a reconnu à quel point la désinformation est profonde dans notre société, soulignant les inégalités en matière de santé ainsi que l’incertitude et la méfiance entourant les initiatives de santé publique. Elle a cofondé un groupe appelé «Marked By Covid» pour lutter contre la désinformation entourant la contagion potentiellement mortelle.

Berman a ensuite diffusé un montage de clips de Newsmax et Fox News, y compris Tucker Carlson et Laura Ingraham, colporter de la désinformation sur le coronavirus et les vaccins.

Urquiza a noté que le vaccin avait peut-être sauvé son père, car il était “par ailleurs en bonne santé”.

“Il était incroyablement actif, et j’aimerais qu’il soit ici pour avoir le vaccin, avoir la possibilité d’avoir le vaccin”, a-t-elle ajouté. « Et nous sommes en ce moment dans une situation où nous devons vraiment nous concentrer sur la façon de sauver le plus de vies possible ? Et avec la désinformation qui circule dans les chaînes d’information câblées comme Fox, nous devons réfléchir à ce qu’est le plan basé sur les données. Nous devons intégrer d’autres stratégies pour nous assurer que les personnes les plus vulnérables, celles qui n’y ont pas accès et les jeunes de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner, sont protégées.

Les commentaires d’Urquiza interviennent après qu’elle a témoigné devant les législateurs de la Chambre en février, au cours de laquelle elle a pris une photo à peine voilée sur Fox News et le GOP.

« Aux personnes présentes dans cette salle et à cet organe sacré qui ont suivi aveuglément le président, sans poser de questions, qui ont fait passer le parti au-dessus du pays, vous et vos collègues êtes des facilitateurs », a-t-elle déclaré. « Pour les médias – et en particulier les informations par câble – vous étiez complice. »

Elle est également apparue pour un court segment lors de la Convention nationale démocrate de 2020 pour dire que “la seule condition préexistante de son père était de faire confiance à Donald Trump”.

Regardez ci-dessus, via CNN.

