Kristina Kucova bat la joueuse de tennis Jia-Jing Lu au tour de qualification

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 04:01 CEST

joueur de tennis slovaque Kristina Kucova, numéro 162 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification de Wimbledon en une heure et onze minutes par 6-2 et 6-2 en Chine Jia Jing Lu, numéro 221 de la WTA. Avec ce triomphe, la joueuse de tennis ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au championnat de Wimbledon.

Les données du match montrent que Kucova a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu un premier service de 74%, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 82% des points de service. Quant à la joueuse de tennis chinoise, elle n’a pu à aucun moment casser le service de sa rivale, a réalisé un premier service de 68%, a commis une double faute et a réussi à remporter 48% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs s’affrontent. De même, il est célébré du 21 juin au 11 juillet sur l’herbe extérieure.