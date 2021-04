Kristoffersson et Taylor envoient devant Loeb et Gutiérrez

04/03/2021 à 11:50 CEST

.

suédois Johan Kristoffersson et l’australien Molly Taylor ils ont placé l’équipe Rosberg Xtreme Racing leader du nouveau championnat ‘Extreme E’, pour véhicules tout-terrain à propulsion électrique, lors de la première séance de qualification qui s’est tenue ce samedi dans la province saoudienne d’Al-Ula.

Avec un temps cumulé de 10: 43.565 dans les deux tours, Johan Kristoffersson et Molly Taylor commander le classement suivi des Français Sébastien Loeb et l’espagnol Cristina Gutierrez (Team X44), secondes avec un temps de 10: 48.067. Dans le troisième tiroir du podium apparaissent les Espagnols Carlos Sainz et Laia Sanz, coéquipiers de l’équipe Acciona Sainz XE (11: 16.231).

La séance de qualification du matin a été interrompue pendant quelques minutes, en raison d’un drapeau rouge, après l’accident allemand Claudia Hürtgen, qu’il a perdu le contrôle de sa voiture et a donné plusieurs tours de cloche. L’organisation a signalé que l’allemand est «bien». Cet après-midi est programmé le deuxième tour de qualification, qui déterminera l’ordre de départ pour dimanche.

L’Extrême E, créé par les Espagnols Alexandre Agag et l’ancien chauffeur brésilien Gil de Ferran, est un concours qui réunit dix équipes composées d’un homme et d’une femme et se déroule dans cinq lieux affectés par le changement climatique dans le but de donner de la visibilité et de sensibiliser à cette problématique.

Le concours promeut également l’égalité des sexes avec le même nombre de participants masculins et féminins. Après le test inaugural en Arabie Saoudite, l’Extreme E se rend au lac Rose à Dakar, au Sénégal, lieu du deuxième test du 29 au 30 mai. Plus tard, la caravane se déplace vers le glacier Russell, en Groenland (28-29 août), à Amazonie brésilienne (23-24 octobre) et à Patagonie argentine, qui mettra fin au concours les 11 et 12 décembre.