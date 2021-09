Kristy Edmunds de CAP UCLA, un leader clé des arts de LA, partira pour MASS MoCA ⋆ .

Kristy Edmunds, directrice exécutive et artistique de longue date du Center for the Art of Performance de l’UCLA, sera directrice du Massachusetts Museum of Contemporary Art, mieux connu sous le nom de MASS MoCA, a annoncé jeudi le musée.

Edmunds remplace le directeur Joseph C. Thompson, qui travaille au MASS MoCA depuis 32 ans.

“Je suis fasciné par MASS MoCA depuis la seconde où j’en ai entendu parler il y a des décennies”, a déclaré Edmunds dans l’annonce. Elle a ajouté plus tard: “Il y a une vie qui traverse le campus lui-même qui parvient à honorer le passé tout en étant dans le présent vivant, et je n’y suis jamais allé sans avoir le sentiment d’avoir découvert quelque chose d’étonnant.”

MASS MoCA a mené une recherche internationale de 10 mois “parmi un bassin profond et diversifié de candidats très solides”, a déclaré le président du conseil d’administration de la fondation du musée, Timur Galen, dans l’annonce. La décision du conseil a été unanime.

“Kristy apporte un bilan exceptionnel de vision artistique, d’engagement communautaire et de leadership au MASS MoCA”, a déclaré Galen, qui a cité le soin et l’engagement d’Edmunds envers les artistes et ses antécédents de présentation de projets dans divers lieux et environnements à travers le monde.

Edmunds est une voix de premier plan dans le domaine des arts à Los Angeles, ayant dirigé CAP UCLA depuis 2011. L’organisation, qui compte 45 employés à temps plein et un budget annuel de 8 à 10 millions de dollars, présente de la danse, de la musique et du théâtre contemporains. ainsi qu’une gamme de projets expérimentaux – environ 60 représentations par saison, tenues au Royce Hall de l’UCLA ainsi que dans d’autres endroits autour de Los Angeles.

Pendant le mandat d’Edmunds, CAP UCLA a présenté «A 24-Decade History of Popular Music» de l’artiste de performance Taylor Mac, mis en scène en quatre chapitres de six heures au théâtre du centre-ville de LA à l’Ace Hotel en 2018. Le critique de musique classique du Times, Mark Swed, l’a qualifié de «impitoyable». punissant, exaspérant, alarmant, charmant, impressionnant et obsessionnel comme aucun autre théâtre musical.

En 2019, CAP UCLA et Center Theatre Group ont présenté « The White Album », l’hommage multimédia et participatif du réalisateur Lars Jan et de l’actrice primée Mia Barron à l’essai du même nom de Joan Didion. Il « irradiait d’une légère touche hallucinatoire », a déclaré le critique de théâtre du Times, Charles McNulty.

En mars 2020 – avant les annulations de COVID-19 – CAP UCLA a présenté «Parabole du semeur», un opéra des chanteurs folk mère et fille Toshi Reagon et Bernice Johnson Reagon basé sur le roman de science-fiction de feu Octavia E. Butler de 1993 Le même nom. Parmi les autres faits saillants, citons « Desdemona » de 2015, écrit par Toni Morrison et réalisé par Peter Sellars ; l’opéra de chambre de William Kentridge en 2017, « Refuse the Hour » ; et “Shun-kin” de 2013, mêlant amour et sadomasochisme, de l’écrivain japonais Jun’ichiro Tanizaki.

Pendant la pandémie – lorsque les salles de spectacle ont été fermées au public – CAP UCLA a commandé de nouveaux films et productions accessibles gratuitement sur une chaîne en ligne.

Le mois prochain, l’organisation co-présentera – avec le Hammer Museum de Los Angeles et le Museum of Contemporary Art – l’opéra acclamé sur la crise climatique « Sun & Sea », qui a remporté le premier prix à la Biennale de Venise 2019. Il fera sa première sur la côte ouest au Geffen Contemporary du MOCA le 14 octobre.

Sous Edmunds, CAP UCLA a acquis le Crest Theatre à West LA en 2018 dans le but de restaurer le lieu historique et de l’utiliser pour aider à soutenir de petits projets indépendants et des producteurs créatifs émergents. Le nouveau théâtre UCLA Nimoy (la philanthrope Susan Bay Nimoy est l’un des principaux donateurs et le lieu porte le nom de son défunt mari, l’acteur de “Star Trek” Leonard Nimoy) vise ses débuts à l’automne 2022. La campagne de financement est terminée à plus de 80 %. Edmunds a déclaré qu’elle resterait au CAP UCLA en tant que conseillère artistique au moins jusqu’à la fin du projet.

La scène artistique de LA a récemment connu des changements de leadership sismiques. Cette semaine, le Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills a annoncé le départ de son premier directeur artistique, Paul Crewes, à la fin de l’année. Son remplaçant n’a pas encore été nommé. Une semaine avant cela, le Musée d’art contemporain a nommé Johanna Burton comme première femme directrice après que l’ancien directeur Klaus Biesenbach a accepté un poste à Berlin. En juin, le directeur artistique de longue date du Center Theatre Group, Michael Ritchie, a annoncé son intention de se retirer de la plus grande compagnie de théâtre à but non lucratif de la ville.

Edmunds est immergé dans les arts de la scène et multidisciplinaires depuis trois décennies. Elle a été la première directrice artistique consultante du Park Avenue Armory de New York. Elle a également été directrice artistique du Melbourne International Arts Festival en Australie et directrice exécutive et artistique du Portland Institute for Contemporary Art en Oregon, où elle a lancé son Time-Based Art Festival annuel.

« Tout un écosystème créatif existe à North Adams », a-t-elle déclaré à propos de MASS MoCA, « pour réaliser la vision des artistes – de la création à l’achèvement à l’échelle monumentale, et tout le reste – tout en améliorant les avantages économiques pour la communauté. C’est un immense honneur de rejoindre MASS MoCA et de soutenir cette équipe exceptionnelle de personnes qui maintiennent un pipeline créatif de possibilités en un seul endroit.

