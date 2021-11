Kristy Swanson, star de « Buffy », hospitalisée pour des complications liées au COVID-19

L’actrice Kristy Swanson a été hospitalisée pour des complications liées au COVID-19. L’actrice de 51 ans, qui a joué dans le film de 1992 Buffy contre les vampires, a partagé avec ses près de 400 000 abonnés sur Twitter lundi qu’elle avait été transportée à l’hôpital ce week-end pour être soignée pour une pneumonie, qui, selon elle, était liée à son diagnostic de coronavirus.

En demandant à ses partisans de prier, Swanson, 51 ans, a déclaré: « Hier, j’ai pris une ambulance pour me rendre à l’hôpital ». L’actrice a déclaré qu’à partir de son tweet, elle était toujours à l’hôpital avec une pneumonie, je suis sous oxygène, etc., tous liés au covid bien sûr. mains. » Dans un tweet de suivi, l’actrice a offert plus d’informations, partageant qu’elle était « à la fin » de son diagnostic de coronavirus lorsqu’une pneumonie « a sauté dans » ses poumons. Swanson a déclaré qu’elle était « avec du baricitinib et des anticoagulants, donc je ne ne coagule pas. » Elle a ensuite partagé sa gratitude pour l’hôpital et le personnel qui s’occupaient d’elle, écrivant dans un troisième tweet: « Le mémorial Virtua à Mount Holly NJ a été incroyable. Ils sont tellement au top et ont un personnel formidable. »

Prières pour moi s’il vous plaît. Hier, j’ai fait un tour en ambulance à l’hôpital. Je suis toujours ici avec une pneumonie, je suis sous oxygène, etc., tous liés au covid bien sûr. Je suis de bonne humeur et entre de bonnes mains. ❤️🙏🏼 – Kristy Swanson (@KristySwansonXO) 1er novembre 2021

À l’heure actuelle, on ne sait pas si Swanson avait été vaccinée contre COVID-19 avant son hospitalisation. L’actrice a critiqué les vaccins ainsi que les mandats de vaccins, en tweetant en septembre que les mandats de vaccins étaient un moyen de « gagner de l’argent ». Dans le tweet, Swanson a suggéré que le virus « se comporte exactement comme la grippe. Chaque année, une nouvelle souche de mouche apparaît et un nouveau vaccin sort pour cela, si vous voulez en obtenir un ». Cependant, Swanson a riposté lundi à un titre la décrivant comme « anti-vax », écrivant qu’elle n’avait « JAMAIS dit que je suis anti-vax ».

Au milieu de son hospitalisation, Swanson a reçu une vague de vœux de la part de ses partisans. Alyssa Milano a écrit : « Je prie pour votre prompt rétablissement et l’absence de symptômes à long terme. » Une autre personne a écrit : « Je suis vraiment désolée d’entendre cela, mais heureuse d’apprendre que vous êtes entre de bonnes mains et que vous recevez de bons soins… Je vous souhaite force, repos, bonheur et santé. »

Swanson est surtout connu pour avoir interprété le personnage principal du film de 1992 Buffy contre les vampires. Le film a été réalisé par Fran Rubel Kuzui et écrit par Joss Whedon. Ses autres crédits incluent Pretty in Pink et Dude, Where’s My Car?