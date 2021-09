Krisumi Corporation s’associe à Savills India pour commercialiser les résidences Krisumi Waterfall sur les marchés internationaux

Savills India aidera Krisumi Corporation à positionner son premier projet sur les marchés internationaux tels que le Royaume-Uni, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient.

Krisumi Corporation, la première coentreprise indo-japonaise dans l’immobilier indien, s’est associée à Savills India pour commercialiser son premier projet, Krisumi Waterfall Residences, sur des marchés internationaux clés tels que le Royaume-Uni, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Le partenariat avec Savills India s’ajoute au pool de partenaires existants de la société dans ses efforts pour renforcer sa présence à travers le monde.

Krisumi Corporation est une coentreprise entre le groupe indien Krishna, un géant de l’automobile, et le conglomérat japonais Sumitomo Corporation. Krisumi Waterfall Residences illustre la confluence de l’art et de l’architecture japonais avec l’esthétique indienne. Stratégiquement situées dans le secteur 36A au confluent de trois des routes les plus larges de Gurugram – la route nationale-48, la route périphérique centrale et la route périphérique nord, les résidences Waterfall offriront une bonne connectivité. Le projet fait partie d’un canton autonome et intégré de Krisumi City qui comprendra également un centre commercial haut de gamme, des établissements d’enseignement, un hôtel haut de gamme et des espaces de bureaux haut de gamme.

La première phase, Krisumi Waterfall Residences, comprend 433 unités (2, 3 Living Dining Kitchen et penthouses), dont un club-house de 36 000 pieds carrés (3344,5 m²). Trois tours – A, B et C ont été lancées ; alors que les deux premières tours ont été lancées plus tôt, la troisième tour a été lancée pendant la pandémie. Les tours A et B comprennent 239 unités ; La tour C se compose de 194 unités réparties sur 34 étages. Les derniers étages seraient réservés à des appartements entièrement meublés en édition limitée destinés spécifiquement à la communauté des expatriés. La construction des trois tours bat son plein, selon un communiqué de presse de la société.

« Nous sommes ravis de nous associer à Savills India dans notre voyage pour réinventer le paysage immobilier indien grâce au professionnalisme et à une expérience client supérieure. Krisumi Corporation fusionne l’esthétique et le design japonais avec les goûts et les sensibilités indiens pour offrir une expérience vraiment supérieure aux acheteurs indiens exigeants. Avec une offre résidentielle haut de gamme dans une taille de billet plus acceptable pour tout le monde, nous réinventons le paradigme du luxe qui a été traditionnellement associé à la taille des billets ou aux attributs de tarification », a déclaré Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation & Krishna Group.

« Cette association avec Krisumi Corporation permettra à Savills de présenter et de positionner l’immobilier indien et son offre inégalée sur les marchés internationaux en attirant des investisseurs étrangers potentiels. Combiné à de solides perspectives de croissance économique, cela pourrait également ouvrir la porte à d’autres sociétés multinationales potentielles pour qu’elles considèrent l’Inde comme un partenaire approprié en termes d’expansion commerciale dans le domaine de l’immobilier et plus encore », a déclaré Shveta Jain, chef et directeur général, Résidentiel Services, Savills Inde.

Commentant le partenariat, Takahiro Yamazaki, co-PDG et directeur de Krisumi Corporation, a déclaré : « Ce partenariat stratégique nous aidera à renforcer notre position en tant qu’acteur immobilier haut de gamme. En fusionnant l’artisanat japonais et les sensibilités indiennes, nous sommes prêts à réinventer le segment de l’immobilier grâce à la crédibilité, des offres sur mesure et une expérience supérieure.

Ce rapprochement intervient à la suite d’une demande croissante des NRI à la recherche de diversification et d’investissements en Inde. La dynamique de la demande et de l’offre a changé et les décisions d’achat s’orientent vers des développements new-age offrant une promesse de qualité, de personnalisation élevée et de confort de vie. Savills India, avec sa présence mondiale, est bien placée pour aider Krisumi à positionner son projet sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient.

Vineet Nanda, directeur des ventes et du marketing, Krisumi Corporation, a déclaré : « De nos jours, les acheteurs de maison préfèrent les résidences pouvant accueillir un espace pour le travail à distance, avec davantage d’espaces ouverts en plein air et des communautés fermées dotées d’équipements à la pointe de la technologie. Anticipant cette tendance début 2021, nous avons lancé une nouvelle classe d’actifs 2LDK (Living, Dining & Kitchen) + espace de travail personnel dans notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences. Ces résidences sont parfaitement adaptées au mode de vie du travail à domicile (WFH) pour les Indiens travaillant avec des entreprises mondiales et les communautés d’expatriés.

