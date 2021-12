Krisumi Waterfall Residences entre dans la ligue Rs 100-cr au troisième trimestre, vise à réaliser des ventes d’une valeur de 500 cr au cours de l’exercice 22

La société a affiché une croissance de 300 % au cours des trois derniers mois, contrairement à la performance des ventes de septembre à novembre de l’année dernière grâce à une forte reprise économique et à l’amélioration des conditions de la demande.

Krisumi Corporation, la première coentreprise immobilière indo-japonaise en Inde, a enregistré des ventes d’une valeur de Rs 175 crore entre septembre et novembre 2021 sur 84 unités de son premier projet, Waterfall Residences. La société a affiché une croissance de 300 % au cours des trois derniers mois, contrairement à la performance des ventes de septembre à novembre de l’année dernière grâce à une forte reprise économique et à l’amélioration des conditions de la demande.

Le total des réservations de vente de septembre à novembre 2021 a triplé par rapport aux réservations de la même période en 2020.

« Le jalon des ventes de Rs 100 crore met Krisumi sur la bonne voie pour atteindre son objectif de franchir le chiffre d’affaires de Rs 500 crore au cours de l’exercice 22. Nos appartements familiaux somptueusement aménagés, 30 personnalisations différentes, 7 certificats de qualité, des prix compétitifs et un emplacement parfaitement connecté font vraiment de Krisumi Waterfall Residences le choix préféré sur le marché. C’est en effet une réalisation extraordinaire et un témoignage de la confiance inébranlable que nous témoignent nos mécènes. Chez Krisumi, nous nous engageons à redéfinir le paysage immobilier indien grâce à des offres sur mesure, une construction de premier ordre et un service client supérieur », a déclaré Mohit Jain, directeur général de Krisumi Corporation.

« La pandémie a renforcé l’importance de l’accession à la propriété. C’est en effet le moment opportun pour acheter une maison de rêve dans le contexte de perspectives de stabilité économique et d’un paysage politique favorable. Nous prévoyons que les ventes s’accéléreront davantage dans les mois à venir », a ajouté Vineet Nanda, directeur des ventes et du marketing, Krisumi Corporation.

Krisumi Corporation est une coentreprise entre le groupe indien Krishna, un géant de l’automobile, et le conglomérat japonais Sumitomo Corporation. Krisumi Waterfall Residences, le projet résidentiel phare de Krisumi Corporation, illustre la confluence de l’art et de l’architecture japonais avec l’esthétique indienne. Stratégiquement situées dans le secteur 36A au confluent de trois des routes les plus larges de Gurugram – la route nationale-48, la route périphérique centrale et la route périphérique nord, les résidences Waterfall offriront une connectivité inégalée.

Le projet fait partie d’un canton autonome et intégré de Krisumi City qui comprendra également un centre commercial haut de gamme, des établissements d’enseignement, un hôtel haut de gamme et des espaces de bureaux haut de gamme. La première phase, Krisumi Waterfall Residences, comprend 433 unités (2, 3 Living Dining Kitchen et penthouses), dont un club-house de 36 000 pieds carrés (3344,5 m²). Trois tours – A, B et C ont été lancées ; alors que les deux premières tours ont été lancées plus tôt, la troisième tour a été lancée pendant la pandémie.

