Kroenke salue la star d’Arsenal qui divise après avoir reconnu deux difficultés

Le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, a fait l’éloge d’une star improbable des Gunners après s’être adressé aux fans juste avant leur affrontement en Premier League avec Chelsea.

L’homme de 74 ans est devenu connu pour avoir évité les projecteurs alors qu’il était propriétaire de Arsenal. Souvent qualifié dans la presse de “Silent Stan”, Kroenke est devenu une cible de critiques, la fortune d’Arsenal sur le terrain ayant plongé ces dernières saisons.

Néanmoins, Arsenal espère que le retour à pleine capacité des foules augmente leurs chances de succès contre Chelsea dimanche.

Et s’exprimant dans le programme d’avant-match avant le match pour s’adresser directement aux fans du club, Kroenke a fait un double aveu.

Premièrement, il a admis qu’il restait “beaucoup de travail” à faire pour ramener Arsenal là où ils pensent qu’ils devraient être. Deuxièmement, il a reconnu que la pandémie de Covid-19 a conduit à un marché des transferts « difficile » au milieu de vives critiques de leurs signatures.

Ben White a connu des débuts torrides lors de sa défaite 2-0 contre Brentford, tandis que le les signatures de Martin Odegaard et Aaron Ramsdale ont conduit à un expert de talkSPORT étiquetant Arsenal « Banter FC ».

“Nous savons qu’il y a beaucoup de travail pour revenir là où nous devons être, mais nous sommes confiants quant à ce qui peut être réalisé par ce grand club et notre peuple”, a écrit Kroenke (via l’Express).

«Nous construisons une équipe riche en jeunes talents, dont une grande partie s’est développée grâce à notre merveilleuse académie.

« Il est clair en regardant à travers l’Europe que nous avons affaire à un marché des transferts difficile en raison des impacts de la pandémie. Mais au moment d’écrire ces lignes, nous sommes ravis d’avoir signé Nuno Tavares, Sambi Lokonga et Ben White.

« Nous avons également renouvelé les accords de Kieran Tierney et Emile Smith Rowe, tous deux sur le long terme. Ce sont tous de jeunes joueurs qui, nous en sommes convaincus, peuvent se développer davantage et avoir un bel avenir avec nous. »

Granit Xhaka a prolongé son contrat avec Arsenal malgré des liens étroits avec un déménagement à Rome.

Xhaka a divisé les opinions parmi les fidèles des Émirats. Il a tristement attiré le mépris des fans d’Arsenal après avoir réagi avec colère à son remplacement contre Crystal Palace en 2019 avant de jeter sa chemise au sol.

Néanmoins, Kroenke a insisté sur le fait que le nouvel accord de Xhaka aidera à maintenir la “stabilité et l’équilibre” du club.

“Ils sont soutenus par un noyau solide de joueurs plus expérimentés, dont Granit Xhaka qui a signé un nouveau contrat”, a ajouté Kroenke. « C’est une étape importante en termes de maintien de la stabilité et de l’équilibre dans l’équipe.

“En attendant, l’équipe de négociation des transferts a travaillé dur dans les coulisses pour améliorer davantage l’équipe.”

Pendant ce temps, Paul Merson estime que Mikel Arteta pourrait finalement finir par payer avec son travail après avoir critiqué la décision du club de recruter deux joueurs cet été.

Le retour d’Odegaard à l’Emirates Stadium a été confirmé vendredi. Le Norvégien, qui a impressionné en prêt la saison dernière, a coûté aux Gunners un montant initial de 27 millions de livres sterling. Merson, cependant, estime que sa capture s’avérera une erreur coûteuse et pourrait, en fin de compte, conduire à sa hache.

« Mikel Arteta fait une erreur en signant Martin Odegaard – et son travail pourrait bientôt être en jeu », Merson a écrit dans sa chronique Daily Star. «Arsenal a déjà perdu contre Brentford et maintenant ils doivent jouer contre Chelsea et Manchester City.

«Ils pourraient être en bas de la ligue et je ne pense pas que le conseil d’administration va rester longtemps avec Arteta s’il fait une mauvaise course.

“Si Odegaard voulait vraiment être à Arsenal qu’il aurait signé à la fin de son prêt. Mais il ne voulait pas les rejoindre. Il voulait retourner au Real Madrid.

« Il n’a pas exactement arraché d’arbres en prêt, n’est-ce pas ? Odegaard n’a marqué que deux buts ! Je pense que c’est une erreur. Je pense que c’est une autre signature paresseuse.

Merson aussi a fait part de ses inquiétudes concernant l’acquisition du gardien de but relégué consécutif, Aaron Ramsdale.

