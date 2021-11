Kroger Bitcoin Cash Alert: 9 choses à savoir sur l’arnaque de l’envoi de BCH en plein essor

Les communiqués de presse cryptographiques frauduleux semblent être une nouvelle tendance dans l’espace, au détriment des cryptos eux-mêmes et des taureaux qui veulent voir des progrès légitimes dans la conduite de l’omniprésence de la monnaie numérique. Un deuxième faux communiqué de presse majeur a vu une pompe dans la valeur de Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) et entrave une semaine par ailleurs solide pour la chaîne d’épicerie Kroger (NYSE :KR). Alors, que s’est-il passé avec cette alerte Kroger Bitcoin Cash, et comment a-t-elle trompé la plupart des gens ce matin ?

Source : Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

La crypto-monnaie, comme toute autre industrie numérique en plein essor, regorge de personnes cherchant à profiter des autres. Ces acteurs prennent de nombreuses formes, qu’il s’agisse d’une escroquerie par hameçonnage, d’un tirage de tapis symbolique ou d’une fausse offre initiale de pièces (ICO). Récemment, un type d’arnaque crypto encore plus effronté a eu lieu alors que les gens publient de faux communiqués de presse annonçant des nouvelles crypto haussières. Les investisseurs tombent dans le piège d’un deuxième communiqué de presse frauduleux majeur cet automne sous la forme de BCH news. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Kroger Bitcoin Cash Alert s’avère être une arnaque crypto

La publication frauduleuse de ce matin prétend présenter un partenariat de collaboration entre la chaîne d’épicerie Kroger et Bitcoin Cash. Il annonce faussement que les épiceries Kroger accepteront Bitcoin Cash cette saison des vacances. Le communiqué a été publié à la fois sur le site Web de Kroger et sur le site de relations publiques généralement réputé PR Newswire. Il a depuis été supprimé des deux sites. Cette nouvelle ne semble pas déplacée pour Kroger, compte tenu de sa semaine chargée d’annonces majeures. Au début de la semaine, il a annoncé son intention de rationaliser le processus de livraison des courses avec des robots. De plus, il a signé un accord avec Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) pour proposer sur son site Internet les produits Bed Bath & Beyond pour la maison et le bébé. Compte tenu de l’avancée technologique de la première annonce et de la grande portée de la seconde, le communiqué de presse ne semblerait pas vraiment déplacé. Les taureaux de crypto cherchent à voir la monnaie numérique adoptée comme mode d’échange pour les matières premières. Ainsi, la nouvelle a évidemment suscité beaucoup d’optimisme. L’alerte Kroger Bitcoin Cash a vu un élan positif pour l’action KR dans les échanges pré-marché. Il a également vu une augmentation importante des prix Bitcoin Cash. En effet, BCH a grimpé en valeur de 22 $ avant de s’écraser dans le rouge lorsque la sortie a été exposée comme fausse. Bien sûr, les médias cherchant à annoncer cette nouvelle ont sauté sur le communiqué de presse et ont propagé davantage la désinformation. Tout récemment, les porte-parole de Kroger ont dissipé les rumeurs, qualifiant la publication de fausse et affirmant qu’elle n’avait aucune intention d’accepter BCH. Le fait que ce n’est pas la première fois que cela se produit ajoute encore plus de frustration aux taureaux crypto. En septembre, une arnaque similaire à un communiqué de presse a donné lieu à une fausse annonce selon laquelle Walmart (NYSE :WMT) commencerait à accepter Litecoin (CCC :LTC-USD). Cette annonce a vu une pompe similaire et un effondrement des prix des SLD.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/11/kroger-bitcoin-cash-alert-9-things-to-know-about-the-scam-sending-bch-soaring/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC