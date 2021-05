Kroger commence à tester les livraisons par drone pour les produits pour bébés et les s’mores ⋆ .

Kroger rejoint son rival Walmart en lançant un programme pilote de livraison par drone pour les produits d’épicerie plus tard ce printemps. La chaîne de supermarchés s’associe à Drone Express pour livrer des articles tels que des produits pour bébés, des médicaments en vente libre et des fournitures de pique-nique pesant jusqu’à environ cinq livres dans un magasin de test à Centerville, dans l’Ohio.

Une page de destination du service Kroger Drone Delivery indique que les courses seront effectuées par des «pilotes de drones certifiés sous approbation de la FAA». Un communiqué de presse suggère que les livraisons peuvent être effectuées à des adresses de rue ainsi que dans des parcs ou des plages en se rendant sur l’emplacement du smartphone d’un client.

Dans le cadre du projet pilote, Kroger conçoit des offres de produits groupés qui correspondent aux contraintes de taille et de poids des véhicules Drone Express. Ceux-ci comprennent un paquet de soins pour bébé avec des lingettes et du lait maternisé, un autre avec des médicaments et des liquides en vente libre, et un «paquet S’mores» avec des biscuits Graham, des guimauves et du chocolat. Krogers affirme que les commandes éligibles peuvent être livrées en «aussi peu que 15 minutes».

«Les drones autonomes ont un potentiel illimité pour améliorer la vie quotidienne, et notre technologie ouvre la voie à des livraisons sûres, sécurisées et respectueuses de l’environnement pour les clients de Kroger», a déclaré Beth Flippo, CTO de Kroger. «Les possibilités pour les clients sont infinies – nous pouvons permettre aux clients de Kroger d’envoyer de la soupe au poulet à un ami malade ou d’obtenir une livraison rapide d’huile d’olive s’ils s’épuisent pendant la préparation du dîner.»

Une remorque de gestion de vol Drone Express garée à Krogers Image: Kroger

Les vols d’essai, avant le pilote grand public, commenceront cette semaine à partir du marché Kroger à Centreville, avec des vols gérés à partir d’une remorque sur place avec une surveillance supplémentaire hors site. Un deuxième programme pilote devrait être lancé cet été dans un California Ralphs.

Walmart se lance dans les livraisons de drones depuis au moins 2015. Il teste actuellement les drones Flytrex en Caroline du Nord pour les articles ménagers et les produits d’épicerie, ainsi que les drones Zipline en Arkansas pour les produits de santé et de bien-être.