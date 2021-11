Kroos a refusé la cérémonie d’adieu avec l’équipe nationale allemande

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a révélé qu’il avait nié une cérémonie d’adieu avec l’équipe nationale allemande la semaine dernière sur son podcast Einfach mal Luppen.

Il dit que la Fédération allemande de football a offert à lui et à l’ancien entraîneur Joachim Löw une cérémonie pour célébrer leur retraite de la compétition internationale. Kroos dit qu’il a refusé parce qu’il s’est entraîné avec le Real Madrid le lendemain et qu’il n’aime pas participer aux cérémonies.

Kroos et Löw ont tous deux pris leur retraite de l’équipe nationale allemande après leur sortie de l’EURO 2020 en juillet. Kroos a passé plus de 10 ans et a fait plus de 100 apparitions avec l’équipe après sa première convocation senior en 2010. Il a joué un rôle majeur dans la victoire de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Kroos a expliqué son raisonnement pour sa retraite sur son podcast en juillet, déclarant qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« La décision est prise, elle est irréversible. C’est une décision pour la famille et pour moi, car c’est aussi bien pour moi d’être plus avec la famille. Je veux être là et nécessaire en tant que mari et [father]. »

Kroos continue de jouer à un niveau élevé au niveau national avec le Real Madrid, où il est toujours l’un des joueurs les plus essentiels de l’équipe.