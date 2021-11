Kroos et Casillas mécontents de la victoire de Messi au Ballon d’Or

Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or pour une septième fois, un record, lundi, mais la victoire du GOAT n’a peut-être pas été bien accueillie au Real Madrid.

Le milieu de terrain Toni Kroos a parlé du prix sur son podcast officiel et a eu une petite diatribe sur le fait que Messi avait gagné à la place de joueurs tels que Karim Benzema et Cristiano Ronaldo.

Benzema a terminé quatrième au classement final, tandis que Ronaldo était sixième.

L’ancien coéquipier de Kroos au Real Madrid, Iker Casillas, a également fait sensation dans un message sur Twitter.

« Il m’est de plus en plus difficile de croire aux récompenses du football », a-t-il écrit. « Pour moi, Messi, il est l’un des cinq meilleurs joueurs de toute l’histoire, mais il faut savoir lister les joueurs les plus remarquables d’une saison. Ce n’est pas si dur. »