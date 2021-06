Kroos et Gündogan envisagent de quitter l’équipe nationale après le championnat d’Europe

16/06/2021 à 11:43 CEST

Les milieux de terrain allemands Toni Kroos et Ilkay Gündogan envisagent de quitter leur équipe nationale à la fin de l’Eurocup, selon les informations du magazine “Sport Bild”. Dans le cas de Kroos, ce n’est pas quelque chose de complètement nouveau car le joueur du Real Madrid avait précédemment déclaré publiquement qu’il prendrait une décision après le tournoi.

Gündogan, pour sa part, selon “Sport Bild”, a été bouleversé par le fait qu’un débat ait éclaté en Allemagne pour savoir s’il y avait de la place pour lui dans l’équipe nationale malgré les bonnes performances qu’il a montrées à Manchester City.

Kroos et Gündogan étaient dans le onze de départ lors de la défaite 1-0 contre la France, bien qu’il y ait eu un débat précédent pour savoir si l’une des deux positions du double pivot ne devrait pas être pour Joshua Kimmich, qui jouait comme arrière droit.

Kimmich et Leon Goretzka, tous deux du Bayern, sont considérés comme les relais naturels de Kroos et Gündogan en équipe nationale allemande. Après le tournoi, l’ancien entraîneur du Bayern Hansi Flick prendra les rênes de l’équipe nationale et beaucoup s’attendent à ce qu’il parie sur le duo de Kimmich et Goretzka.

Kroos, 31 ans, et Gündogan, 30 ans, pourraient encore, par âge, atteindre la Coupe du monde Qatar 2022. Deux autres vétérans, Mats Hummels et Thomas Müller, semblent vouloir rester dans l’équipe nationale après le tournoi.

Müller veut d’abord parler à Flick avant de prendre une décision tandis que Hummels a exprimé son souhait d’être au Qatar. Hummels et Müller ont été absents de l’équipe nationale pendant trois ans parce que Löw voulait donner des opportunités aux jeunes joueurs. Cependant, face au tournoi, Löw a choisi de les récupérer et les deux sont considérés comme des titulaires permanents.