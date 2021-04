Kroos et Hazard rejoignent l’équipe du Real Madrid à l’entraînement

Le Real Madrid termine actuellement la dernière séance d’entraînement avant le match de samedi contre Eibar en Liga et Toni Kroos et Eden Hazard ont pu rejoindre l’équipe, ce qui signifie que même s’ils adoptent une approche prudente et ratent le match, ils devraient être prêts. pour affronter Liverpool mardi prochain.

Les chances de Kroos de figurer dans la formation de départ sont alors beaucoup plus élevées que celles de Hazard. L’attaquant belge pourrait sortir du banc, mais ses récents problèmes de blessures suggèrent que l’entraîneur Zinedine Zidane devrait garder Hazard sur le banc jusqu’à ce qu’il soit capable d’améliorer sa condition physique et d’être complètement rétabli.

Zidane utilisera probablement le match contre Eibar pour s’assurer que tout le monde est en bonne forme pour affronter Liverpool, étant donné que les chances de Madrid de concourir pour le titre de Liga sont très minces pour le moment.

Valverde, Ramos et Carvajal sont toujours absents et bien que certains rapports suggèrent que l’arrière droit espagnol pourrait arriver à temps pour le match aller, cela semble peu probable pour le moment.