Kroos et l’Allemagne font match nul 2-2 avec la Hongrie pour se qualifier pour les huitièmes de finale

Toni Kroos et l’Allemagne se qualifieront pour les huitièmes de finale après un match nul 2-2 contre la Hongrie mercredi soir à Munich.

Les Allemands ont pris un départ inquiétant alors qu’ils tiraient de l’arrière 1-0 juste après la marque de dix minutes sur un grand et long centre dirigé par Adam Szalai. Kroos a affronté le Hongrois Roland Sallai, ce qui lui a permis d’envoyer le centre. Une victoire hongroise renverrait les Allemands chez eux si le résultat était maintenu.

Il faudra attendre 65 minutes avant que Kai Havertz ne réponde par l’égalisation. Cependant, l’Allemagne s’est à nouveau retrouvée dans le pétrin en accordant un but à Andras Schafer dès le coup d’envoi.

Kroos trouverait presque lui-même le but égalisateur grâce à un merveilleux va-et-vient entre lui et Robin Gosens. Kroos a envoyé le ballon juste à côté du gardien hongrois à la 81e minute.

Ce serait Leon Goretzka, qui a remplacé Ilkay Gundogan en seconde période, qui serait le héros de l’Allemagne après avoir marqué le but égalisateur à la 83e minute. Le but a scellé le résultat 2-2 et assuré la place des Allemands en huitièmes de finale.

Malgré le résultat égal, l’Allemagne a dominé ce match dans à peu près tous les aspects. Les Allemands doublent le nombre de tirs tentés 18-9 et détenaient une possession impressionnante de 76%.

L’Allemagne a encore beaucoup de marge pour s’améliorer malgré son avance en phase de groupes. Leur attaque a stagné pendant la majeure partie du match. La majorité des tirs tentés étaient de mauvaise qualité et n’ont pas réussi à générer des chances de haute qualité.

Kroos a généré plus de 100 passes et a créé quatre occasions de match, mais l’Allemagne n’a toujours pas été en mesure de convertir dans l’ensemble. Avec toute la possession que l’Allemagne a détenue, ils doivent être capables de la convertir en quelque chose de tangible sur la feuille de match. La défense doit également s’améliorer.

Les Allemands et Kroos affronteront bientôt l’Angleterre en huitièmes de finale lorsqu’ils se rendront au stade de Wembley mardi prochain. L’Allemagne doit apporter ses meilleures performances avec elle car les adversaires ne font que devenir plus coriaces à partir de maintenant.