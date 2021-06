Kroos et l’Allemagne répondent lors d’une victoire 4-2 contre le Portugal

in

Toni Kroos a disputé les 90 minutes de la victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal à Munich samedi. Ce fut une grande réponse des hommes de Jogi Löw après un résultat d’ouverture très décevant face à la France en début de semaine.

Löw n’a pas beaucoup changé sa tactique ou sa formation par rapport à cette défaite 1-0 mardi, suscitant de nombreuses questions lorsque Cristiano Ronaldo a marqué le premier but juste 15 minutes après le début du match.

L’Allemagne a riposté avec deux buts, les deux contre son camp par la ligne de fond portugaise, en fin de première mi-temps. Ils ont continué à dominer et ont marqué deux autres buts de Robin Gosens et Kai Havertz.

Les questions sur la ligne de fond allemande à trois n’étaient pas fréquentes dans ce match car elles n’ont autorisé un autre but que tard dans le match.

Kroos faisait partie d’un match assez dominant de l’Allemagne. Il avait un tir cadré et plus de 100 touches de ballon, le plus grand nombre de joueurs allemands. Défensivement, il a réussi quatre interceptions.

Die Mannschaft a réussi plus de 12 tirs au total, dont 7 au but. Ils ont également détenu près de 60% de possession pour l’ensemble du match.

Il s’agit d’une grande victoire pour l’Allemagne de Kroos car ils en avaient besoin après avoir subi une défaite d’ouverture pour commencer le tournoi. Le groupe F est considéré comme le «groupe de la mort» dans l’événement de cet été, ils doivent donc accumuler autant de points que possible s’ils espèrent progresser.

La France a fait match nul contre la Hongrie 1-1, ce qui place les Français à seulement un point de l’Allemagne et du Portugal, qui détiennent tous deux trois points. Kroos et l’Allemagne seront de retour en action lorsqu’ils affronteront la Hongrie à l’Allianz Arena mercredi.