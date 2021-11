Kroos : « J’ai eu du mal en début de saison mais maintenant je peux dire que je joue bien »

Le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos s’est entretenu avec la chaîne de télévision du club dans une interview. Kroos a parlé de tout le Real Madrid, du nouveau Santiago Bernabeu à sa forme personnelle actuelle. Le milieu de terrain a déclaré que les choses n’étaient pas faciles pour lui en début de saison, mais il s’est beaucoup amélioré ces dernières semaines.

«Je me sens bien et heureux de pouvoir dire cela. J’ai eu du mal au début de la saison avec la blessure que j’avais, mais pour le moment, je peux dire que je joue bien après avoir joué tant de matchs récemment », a-t-il déclaré.

Kroos a également fait l’éloge de Carlo Ancelotti, qui a été son premier entraîneur au Real Madrid en 2015. Leurs chemins se sont à nouveau croisés.

« Il me connaît très bien depuis sa première étape ici et je le connais aussi extrêmement bien. Il connaît bien le joueur que je suis, ce que je peux offrir à l’équipe et ce dont j’ai besoin pour être à l’aise et pouvoir donner tout ce que je peux à l’équipe. C’est une excellente relation et peu de gens me connaissent mieux que lui », a expliqué le milieu de terrain.

Le joueur allemand a également été interrogé sur le nouveau Santiago Bernabeu, qui devrait être achevé d’ici fin 2022.

« C’est déjà le meilleur stade du monde et ça continuera de l’être. Vous pouvez voir comment ça va être quand c’est fini dans les images et ça a l’air incroyable. J’ai hâte d’y jouer, j’espère pouvoir jouer quelques années dans le nouveau stade », a-t-il déclaré.

Kroos a été invité à faire une prédiction sur la saison 2021-2022 en cours et il a déclaré que l’équipe se battrait pour chaque trophée.

« Ce club veut toujours gagner et je l’ai vu depuis que je suis arrivé ici il y a sept ans. Je veux faire une bonne saison, sans blessures à l’avenir. Si cela se produit, je me sens bien et je peux voir comment va l’équipe, je suis détendu parce que je sais que le succès viendra. Si nous nous amusons tous ensemble, je n’ai aucun doute que nous avons réalisé de bonnes choses. La Ligue des champions est difficile à prévoir car tout peut arriver, mais nous sommes bien préparés et je veux profiter de mon football », a-t-il expliqué.

Kroos a conclu son interview en révélant pourquoi il a eu une carrière aussi réussie au Real Madrid.

« Ce qui est le plus important, c’est que le joueur s’adapte au club et non le club au joueur. Tous les gens du club, comme le président, les entraîneurs, l’équipe et les fans m’ont rendu les choses vraiment faciles ici et je me sens très à l’aise depuis le premier jour. Mais dans un club de cette taille, il ne s’agit pas seulement de se sentir à l’aise, il faut aussi réussir. Heureusement, nous avons également eu beaucoup de succès grâce à mon aide. Cela a toujours été une relation vraiment unique depuis le premier jour jusqu’à aujourd’hui », a-t-il déclaré.