Kroos : “Je ne peux toujours pas dire quand je serai de retour”

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a fait le point sur sa pubalgie – une hernie sportive –, une blessure qui l’a tenu à l’écart de l’équipe pendant les trois premiers matchs de la saison. Kroos a révélé qu’il ne s’était pas encore remis de cette blessure et qu’il aurait besoin de plus de temps.

« Je me sens mieux maintenant mais en toute honnêteté, je ne peux toujours pas tout faire sans douleur, ce qui est normal avec cette blessure. J’ai encore besoin de temps pour récupérer et je ne peux pas dire quand je serai de retour », a déclaré Kroos.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré lors d’une de ses conférences de presse qu’il s’attendait à ce que Kroos soit de retour avec l’équipe juste après la pause de la FIFA, mais c’est extrêmement improbable à ce stade. Non seulement il a besoin de plus de temps pour récupérer, mais il sera également logique d’adopter une approche prudente une fois prêt à jouer, donc Kroos pourrait avoir besoin d’au moins un mois de plus avant de pouvoir commencer pour le Real Madrid.

En attendant, Camavinga, Valverde et Isco se battront pour la place restante au milieu de terrain aux côtés de Luka Modric, qui est également actuellement blessé mais devrait bientôt revenir d’une blessure à l’aine.