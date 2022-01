Kroos : « Mon match idéal serait 90 % de possession et une victoire 1-0 »

Avant la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne du Real Madrid contre Barcelone, Toni Kroos est apparu lors de la conférence de presse d’avant-match et a abordé divers sujets. D’abord, cependant, il a parlé du match lui-même et de la façon dont l’écart de 17 points entre les équipes au classement ne signifie rien pour ce tournoi.

Il a déclaré: « Nous faisons peut-être mieux que Barcelone en Liga, mais il n’y a jamais de favori dans un Clásico. C’est comme une finale et tout peut arriver. Ils ont aussi beaucoup de qualité. Évidemment, nous voulons gagner. Nous voulons gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons, peu importe de quelle compétition il s’agit et où elle se trouve. Nous voulons gagner demain et ensuite gagner ce tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé si et comment il pensait que Barcelone s’était améliorée sous Xavi, Kroos a admis qu’il n’avait pas regardé beaucoup de matchs du Barça ces dernières semaines. Il a expliqué : « Je n’ai pas vu beaucoup de leurs matchs depuis lors, car nous nous sommes occupés de nos matchs et j’ai d’autres choses à faire. Ils ont encore de la qualité et c’est difficile de préparer le match car on ne sait pas trop qui jouera pour eux, car ils ont quelques doutes sur les blessures pour celui-ci.

Discutant de l’amélioration de sa propre équipe, Kroos s’est dit satisfait de la façon dont le Real Madrid a gagné ces dernières semaines. Il a déclaré : « En général, nous nous sommes améliorés au cours des derniers mois. Au début de la saison, nous avons beaucoup gagné sans toujours bien jouer, mais maintenant je constate également une amélioration des performances. Nous devons continuer comme ça. »

L’Allemand a cependant concédé qu’il était heureux de gagner n’importe comment, même si sa préférence est toujours d’avoir la possession. À ce sujet, il a déclaré : « Je préfère toujours avoir le ballon, mais une bonne équipe est celle qui sait s’adapter. Parfois, nous gagnons avec plus de possession et parfois avec moins. Pour moi, le meilleur type de match serait d’avoir 90 % de possession et de gagner 1-0, mais l’important est de s’adapter.

Kroos sur son début difficile en 2021/22

Revenant en arrière, Kroos a réfléchi aux complications physiques qu’il a eues cet été. Il a déclaré : « Le début de saison a été difficile car je n’avais jamais commencé une saison avec une blessure. J’ai dû m’arrêter et rater certains matchs, mais je pense que j’ai bien utilisé ce temps pour me préparer et être parfait pour le moment où je pourrais revenir. Je ne dirais pas que c’est mon meilleur moment, car j’ai eu d’autres bons moments dans ma carrière, mais je suis en forme et j’apprécie mon football.

Kroos sur l’adaptation d’Alaba

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’adaptation de David Alaba à la Liga Santander et de la façon dont il avait changé par rapport au joueur que Kroos connaissait au Bayern Munich, le milieu de terrain a déclaré: « Oui, il a changé depuis que je le connaissais au Bayern, quand il jouait habituellement en tant que joueur complet. retour. Depuis, il s’est très bien adapté pour jouer comme défenseur central, comme il le fait ici. Il s’est très bien adapté ici.