Kroos prêt à affronter Chelsea, Mendy absent

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a confirmé que le milieu de terrain Toni Kroos sera disponible lorsque Los Blancos accueillera Chelsea lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions ce mardi. Kroos a raté les deux derniers matchs du Real Madrid, mais a rejoint l’équipe à l’entraînement dimanche, il devrait donc être prêt à 100% à commencer.

D’autre part, Zidane a admis que l’arrière gauche partant Ferland Mendy manquera le match aller. Mendy pourrait être prêt pour le match retour, mais Zidane devra choisir entre Marcelo et Nacho pour le poste d’arrière gauche contre une équipe de Chelsea très puissante sur les ailes.

Nacho semble être l’option la plus probable, étant donné les performances de Militao en tant que défenseur central ces derniers temps. Marcelo n’a pas été fiable en tant qu’arrière gauche depuis environ un an, et bien qu’il ait l’expérience pour compléter une bonne performance, la présence de Nacho augmenterait les chances de Madrid de garder une feuille blanche.