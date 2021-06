Kroos : « Sergio Ramos est le meilleur capitaine que j’ai eu dans ma carrière »

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, s’est entretenu avec la presse avant le prochain UEFA Euro 2021 et a été interrogé sur l’avenir de Sergio Ramos avec le club. Ramos n’a toujours pas signé de prolongation de contrat avec Madrid et il semble qu’il pourrait être sur le point de sortir, bien que les derniers rapports suggèrent qu’il serait désormais prêt à accepter une prolongation d’un an.

“Nous n’avons même pas besoin de parler de l’importance de Ramos pour le Real Madrid. Je ne sais pas comment ça se passe avec le club. Il a 20 jours de plus sur son contrat et je peux seulement dire que j’ai beaucoup aimé jouer avec lui et que j’espère jouer plus d’années avec lui », a déclaré Kroos.

Interrogé sur les compétences en leadership de Ramos, Kroos a été clair.

“Il a toujours été un grand coéquipier et un grand capitaine, c’est le grand capitaine que j’ai eu dans ma carrière”, a-t-il ajouté.

Kroos tentera de mener l’Allemagne à un autre titre Euro, étant donné qu’ils sont l’un des favoris pour conquérir le tournoi.