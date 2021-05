Kroos: “Si Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid, il me l’aurait dit”

Le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos est apparu sur le podcast Einfach mal Luppen, qu’il co-anime avec son frère Felix Kroos, et a abordé les rumeurs suggérant que l’entraîneur Zinedine Zidane avait dit aux joueurs qu’il allait quitter le Real Madrid cet été.

«Non seulement cela a été rapporté ici en Espagne, mais les rumeurs selon lesquelles il aurait dit à l’équipe qu’il partirait se sont également propagées en Allemagne. C’était un mensonge flagrant. Zizou et moi avons une bonne relation donc nul doute qu’il me l’aurait dit. Je ne peux pas le confirmer. Je ne sais pas comment cela se terminera, je peux seulement dire que c’est toujours amusant de travailler avec Zidane », a déclaré Kroos.

Le milieu de terrain a également expliqué ce qui n’a pas fonctionné cette saison, qui s’est terminée sans trophée pour Los Blancos.

«Nous n’avons pas été vraiment cohérents cette saison. Tout le monde avait des problèmes et cela peut aussi être dit de nous. Cependant, nous avons fait preuve de caractère cette saison, à mon avis. Toutes ces blessures et Covid étaient extrêmes pour nous, mais nous n’avons jamais abandonné et nous nous sommes battus jusqu’à la fin même si ce n’était pas censé l’être », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid pourrait avoir besoin de prendre des décisions difficiles cet été et pourrait être confronté à des changements radicaux dans son alignement. Pourtant, Kroos pense que le club se battra pour des trophées quoi qu’il arrive.

«Il y a encore de nombreux points d’interrogation sur la façon dont le Real Madrid sera comme la saison prochaine. Mais je peux garantir que le Real Madrid se battra à nouveau, j’en suis sûr. Nous serons de retour l’année prochaine et nous nous battrons pour tout, je n’ai aucun doute, c’est ce que me dit mes sept ans d’expérience ici », a conclu Kroos.