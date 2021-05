Krsnaa Diagnostics dépose des papiers d’introduction en bourse avec Sebi; La société reçoit une forte demande de tests PCR au milieu du COVID-19

L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 400 crore et une offre de vente (OFS) de 94 actions de participation lakh

Krsnaa Diagnostics a déposé des projets de documents auprès de la Securities and Exchange Board of India (Sebi), organisme de réglementation du marché, pour une offre publique initiale (IPO). L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 400 crore et une offre de vente (OFS) de 94 actions de participation lakh d’une valeur nominale de Rs 5 par action par les actionnaires existants et les promoteurs. Les principales parties prenantes participant à l’OFS sont le Phi Capital Growth Fund-I de Phi Capital Trust (16 actions de lakh), Kitara PIIN 1104 (33,40 actions de lakh), Somerset Indus Healthcare Fund (44,54 actions de lakh) et Lotus Management Solutions (21380 actions) . Les principaux gérants de livre à l’introduction en bourse sont JM Financial, DAM Capital Advisors, Equirus Capital Private Ltd et IIFL Securities, tandis que le registraire de l’émission est KFin Technologies Private Ltd.

Détails clés de l’introduction en bourse de Krsnaa Diagnostics

– Les pairs répertoriés dans l’industrie de Krsnaa Diagnostics sont Metropolis Healthcare et Dr. Lal Pathlabs Ltd. Le ratio P / E moyen de l’industrie est 97,18x.

– Krsnaa Diagnostics a prévu d’utiliser le produit net pour financer le coût de la création de centres de diagnostic au Punjab, au Karnataka, dans l’Himachal Pradesh et au Maharashtra, d’une valeur de 150,8 crore Rs. Alors que Rs 125,7 crore sera utilisé pour le remboursement et / ou le pré-paiement en totalité ou en partie de certains emprunts utilisés par la société et à des fins générales de l’entreprise.

– Pour les neuf mois clos le 31 décembre 2020, Krsnaa Diagnostics a déclaré un bénéfice de Rs 195 crore, tandis que les revenus d’exploitation s’élevaient à Rs 300 crore.

– Selon DRHP, Krsnaa Diagnostics, en consultation avec ses responsables de la tenue de livres, pourrait envisager un placement pré-IPO de Rs 200 crore auprès d’investisseurs clés.

– La société a connu une forte demande de tests PCR en raison de la pandémie COVID-19, qui a eu un impact positif sur son volume global de tests, la durée et le niveau de la demande et le remboursement des tests moléculaires COVID-19 était incertain.

– Krsnaa Diagnostics peut également subir un impact négatif sur les collectes de fonds et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris des pénuries, des retards et des augmentations de prix des équipements de test et des fournitures, en raison de l’impact de la pandémie COVID-19.

– La société de diagnostic exploitait plus de 1 800 centres de diagnostic dans 13 États au 31 décembre 2020. Elle exploite également un centre de rapport de téléradiologie à Pune. Chacun de ses centres de diagnostic et en particulier le centre de rapport de téléradiologie est essentiel à ses opérations.

– Les concurrents de Krsnaa Diagnostics comprennent des fournisseurs de services de soins de santé diagnostiques en Inde, des centres de diagnostic hospitaliers, des laboratoires cliniques indépendants, d’autres fournisseurs de services de diagnostic à plus petite échelle (avec une présence locale et régionale plus établie dans certaines zones géographiques) tels que la pathologie, les laboratoires de radiologie et la prévention les prestataires de soins ainsi que les prestataires de services internationaux qui pourraient établir et étendre leurs activités à l’avenir.

– L’entreprise dépend de fournisseurs et de fournisseurs tiers pour se procurer son équipement d’imagerie, son équipement de test et ses réactifs et elle conclut des accords contractuels avec eux.

